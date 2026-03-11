Назван способ повысить уровень счастья с помощью телефона

Если сознательно урезать время в смартфоне примерно вдвое, улучшится сон и субъективное чувство удовлетворенности жизнью, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Исследования показывают, что даже краткое сокращение экранного времени заметно снижает уровень тревоги и депрессивных симптомов, улучшает сон и общее самочувствие. В одном из них участники, которые сознательно урезали время в смартфоне примерно вдвое, стали спать в среднем на 20 минут дольше и сообщали о более высоком уровне удовлетворенности жизнью. Причем эффект по силе был сопоставим с результатами некоторых психологических интервенций», — объяснила психотерапевт.

Как объяснила специалист, цифровая среда построена как система маленьких «крючков» для дофамина: каждый лайк, уведомление, новый пост — это мини вознаграждение, которое подталкивает нас проверять телефон снова и снова. Постепенно мозг привыкает к этому ритму коротких стимулов: внимание дробится, становится сложнее удерживать фокус на одной задаче, терпеть скуку, спокойно переживать паузы.