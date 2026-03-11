Психолог объяснил, почему иногда полезно поскандалить

Конфликты идут с человечеством рука об руку столько же, сколько существуют культура, спорт и сама человеческая природа. Одно дело – шумные публичные скандалы, о которых говорят в СМИ, и совсем другое – наши личные столкновения: дома на кухне, на работе, в сообщениях или в отношениях. И всё же ссоры – это не всегда зло.

Психолог-конфликтолог Константин Рязанцев объясняет: конфликт сам по себе не враг. Он становится проблемой лишь тогда, когда мы теряем над ним контроль.

Первое, что советует специалист, – перестать видеть в конфликтах что-то демоническое. Мы привыкли считать их разрушительными, хотя на самом деле спор нередко становится двигателем развития. Об этом пишет "Радио 1".

– Если мы возьмём даже природу, движущая сила развития – это конфликт. Помните из школьного курса химии: когда кислота смешивается с щёлочью, образуется реакция, конфликт и безобидная соль, – пояснил Рязанцев.

Суть конфликта – не в противостоянии людей, а в столкновении интересов и мнений. Это способ найти решение. Всё идёт не так в тот момент, когда обсуждение сути перерастает в эмоциональную схватку. Тогда люди уже не разбираются с проблемой, а начинают отстаивать своё самолюбие.