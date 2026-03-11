Как первое впечатление обманывает нас чаще, чем кажется

Как пояснил эксперт, тема чтения по лицу такая же древняя, как и гадания по ладошкам или другим органам, например, кишкам животных. В научной сфере этим занимаются физиогномисты и профайлеры.

В комментарии RuNews24.ru политический психолог, доцент Финансового университета Артур Вафин отметил, что хотя проблематика до сих пор весьма спорная, тем не менее даже у физиогномики как науки есть мощные исторические корни.

Так, трактаты швейцарского пастора Иоганна Каспару Лафатеру, жившего в XVIII веке, произвели фурор, но научным сообществом признаны не были. Из известных ученых можно вспомнить итальянского криминалисты Чезаре Ломброзо (XIX век), который пытался выявить «прирожденного преступника» по чертам лица.

«Мы все «считываем» друг друга неосознанно, опираясь на опыт. Некоторые заболевания оставляют след на лице (например, проблемы с щитовидной железой). А современные технологии действительно находят сложные, неочевидные корреляции между набором признаков и поведением. Главный риск физиогномики – эффект ореола и когнитивные искажения, когда мы ищем подтверждение своим догадкам, игнорируя противоречащие факты», — рассказал эксперт.

Поэтому, по его словам, склонность к обману или альтруизму за секунды не просчитать, нужно время, тут уже не только реакции лица подскажут правду, а поведение в целом.

«Тем не менее, иногда хочется поверить теории Пола Экмана, которую «практически воплощает» Тим Рот в сериале «Обмани меня». Но то сериал, а не жизнь».