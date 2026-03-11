Цифровой этикет: что бесит собеседников во время переписки

Мы пишем десятки сообщений в день, даже не задумываясь о том, как наш стиль общения воспринимается с другой стороны экрана. В реальной жизни мы следим за интонацией, языком тела и громкостью голоса.

В цифровом мире весь этот инструментарий исчезает, оставляя голый текст. Именно здесь и кроется причина большинства конфликтов и раздражения. Мы собрали десять привычек в переписке, которые гарантированно выводят людей из себя.

1. Голосовые сообщения длиной в вечность

Казалось бы, удобно: наговорил мысль и отправил. Но для получателя это часто выглядит как покушение на его время. Чтобы понять смысл трехминутного аудио, его нужно прослушать полностью, ведь нельзя выхватить ключевое слово взглядом, как в тексте. Многие это воспринимают как неуважение к чужому тайм-менеджменту. Чтобы не раздражать собеседника, стоит спрашивать разрешение: «Можно голосовое?» — или писать текстом, если дело срочное и сложное.

2. Слово «Привет» и пауза

Классика жанра: собеседник пишет «Привет», вы отвечаете, и повисает тишина на 5-10 минут, после чего приходит основное сообщение. Это бесит потому что вы отвлекаетесь от дел, чтобы поприветствовать человека, и тут же попадаете в режим ожидания, что создает ложное чувство срочности диалога. Идеальный вариант — писать вопрос сразу по делу, например: «Привет! Есть минутка спросить про отчет?».

3. «Спасибо» в отдельном сообщении

Особенно в рабочих чатах, где и так шумно, эта привычка действует на нервы. Человек поблагодарил, и вы ждали, что сейчас будет суть, но диалог завис на этом «спасибо», захламляя ленту уведомлений, и телефон пиликает по пустякам. Чтобы избежать этого, лучше добавлять благодарность в конце последнего информационного сообщения или ставить реакцию под сообщением собеседника.

4. Чтение без ответа

Статусы «был(а) 5 минут назад» или синие галочки при включенном онлайне, когда ответа нет часами, выводят из себя. Это порождает тревогу и неуверенность: человек начинает думать, что он что-то не то сказал или его игнорируют, даже если вы просто забыли ответить. Если ответ требует времени, стоит написать: «Увидела, отвечу чуть позже», а если не можете ответить сейчас — не заходите в чат.

5. Фраза «Есть минутка?»

Прямой наследник пустого «привет» заставляет собеседника нервничать, ведь он не знает, на что подписывается. Его «минутка» может растянуться на час решения сложной проблемы, а он, возможно, как раз убегал на обед. Гораздо вежливее сразу обозначать тему и примерное время, например: «Привет! Есть время обсудить договор? Это на 2 минуты».

6. Капслок

Написание целых предложений заглавными буквами раздражает, потому что в интернете это приравнивается к крику. Читать такой текст психологически тяжело, он воспринимается как агрессия. Использовать капслок можно только для выделения одного-двух слов, если очень нужно, либо не использовать вовсе.

7. Дробление текста

Вместо одного связного сообщения человек шлет десять коротких: «Ну что», «ты», «как», «насчет», «планов?». Это бесит, потому что телефон вибрирует или пищит много раз подряд, а в групповых чатах это просто спам, и смысл фразы теряется, ее приходится собирать как пазл. Лучше сформулировать мысль и отправить одним сообщением, максимум — двумя, если первое было очень длинным.

8. Звонок без предупреждения

Звонок в мессенджере без предварительного сообщения вызывает стресс, ведь человек мог быть на совещании, укладывать ребенка спать или просто отдыхать, а резкий звук вызова выбивает из колеи. Вежливость требует написать за пять минут «Созвонимся?» — и только потом звонить.

9. Неуместные смайлики

Использование смайликов в рабочей переписке, где они неуместны, или наоборот — сухой текст без единого смайла, который может быть воспринят как грубость, создает двусмысленность. Точка в конце сообщения может означать злость для молодого поколения, а смеющийся до слез смайл по поводу серьезной проблемы — отсутствие эмпатии. Чтобы не бесить собеседника, стоит подстраиваться под его стиль общения.

10. Звонок на обычный номер

Переписка идет в WhatsApp или Telegram, а потом собеседник звонит на обычный сотовый, не предупредив. Это нарушение границ, ведь мессенджер — более нейтральная и демократичная среда, а обычный звонок воспринимается как вторжение на личную территорию. Если у вас нет привычки созваниваться по телефону, лучше оставаться в рамках того канала связи, который был выбран изначально.

Золотое правило цифрового этикета простое: уважайте время и привычки собеседника. Прежде чем отправить очередное «Привет» и замолчать, подумайте: хотели бы вы, чтобы так поступили с вами? В цифровом мире вежливость — это, прежде всего, удобство для других.