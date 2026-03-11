Тайм-менеджмент для работающих мам: как перестать «выживать» и начать жить

Для современной женщины карьера и материнство — это два марафона, которые приходится бежать одновременно. Попытка совместить дедлайны на работе с детскими секциями и бытом часто приводит к тому, что мама попадает в «день сурка», а время на себя становится непозволительной роскошью.

Однако эффективное планирование — это не про то, как втиснуть в сутки больше дел, а про то, как грамотно и верно распределять ресурсы. Как это сделать, нам рассказала к.п.н., психолог, когнитивно-поведенческий терапевт с опытом работы более 14 лет Оливия Косс.

К чему приводит истощение женщины

Важно понимать: женщина уставшая и отдохнувшая воспринимает жизнь абсолютно иначе. Нервная система измотанной женщины тоньше и острее реагирует на окружающий мир.

«При истощении восприятие сужается. Все вокруг начинает казаться более враждебным, близкие раздражающими, работа ненавистной, будущее более безнадежным. Это не потому, что женщина „нервная“, а потому, что ее тело и психика перегружены», — подчеркивает психолог.

И главное с чего тут нужно начать — с восстановления:

Полноценный сон 8-9 часов. Сокращение нагрузки: что можно убрать из жизни на время, исключить излишнюю стимуляцию нервной системы, где женщина живет на автоматическом «я должна», особенно все что касается детей. Автономия: внедрение практики «Время для себя» — раз в неделю два часа отдыха с самой собой. Не работа. Не семья. А собственное наслаждение и расслабление.

«Женщина восстанавливается в тишине. В отсутствии постоянных запросов к ней, ей нужно время, когда от нее никто ничего не ждет ни дома, ни на работе. Когда женщина чувствует себя хорошо — в семье становится спокойнее всем. Когда она наполнена — она мягче. Когда отдохнувшая — терпимее. Когда довольна собой — она не ищет внешнего подтверждения, не вступает в конфликтные ситуации на работе», — подчеркивает Оливия.

Восстановленная женщина делает свою семью счастливее и крепче. Ведь забота о своем состоянии — это не эгоизм, а ответственность за себя и за сохранение здоровья семьи. И эту идею важно донести до всех окружающих: до мужа, детей.

«Объясните: если у меня есть время для себя — это не потому, что я ухожу от вас. Это потому, что я возвращаюсь к вам в лучшем состоянии. Когда женщина понимает это сама, и спокойно транслирует близким, ее начинают отпускать без сопротивления. Потому что все чувствуют разницу», — замечает психолог.

Тайм-менеджмент — путь к полноценной жизни

Социальные сети навязывают нам образ матери, которая одной рукой пишет отчет, а другой готовит органический обед, сохраняя идеальную укладку. В реальности стремление соответствовать этому глянцу — кратчайший путь к депрессии и чувству никчемности. Тайм-менеджмент может стать реальным решением, которое поможет успевать заниматься семьей, работой и собой и при этом не загонять себя. Наш эксперт:

«Полноценная жизнь — это сочетание трех сфер: семья, работа и Я. И сфера Я расположена отдельно. Это и есть правило автономии, базовой потребности, неудовлетворение которой ведет к „изнашиванию“ женщины».

Что можно предпринять:

Примите концепцию «достаточно хорошей матери». Ваша ценность не измеряется блеском полов. Если вечером единственное, на что хватает сил — это посидеть в тишине, позвольте себе это без угрызений совести. Это не лень, а восстановление сил и поддержка своего организма.

Научитесь отделять главное от второстепенного. Часто мы «выгораем» не от объема работы, а от того, что хватаемся за все сразу. Планирование и контроль всех бытовых мелочей изматывают больше, чем физический труд. Постоянные запросы — «вытри нос», «найди носки», «хочу пить» — дробят внимание и лишают маму концентрации.

Используйте блочное планирование. Выделяйте «золотые часы» для работы, когда вас никто не беспокоит, и «семейное время», когда телефон убирается в другую комнату. Если график ненормированный, всегда имейте список «дел-пятиминуток», которые можно сделать, пока ребенок увлечен игрой.

Обучайте детей навыкам самообслуживания как можно раньше. Нужно ли вовлекать детей в домашние дела? Да, с того момента, как они могут держать тряпку или убрать игрушки. Это не эксплуатация, а воспитание ответственности, которое в будущем освободит вам часы времени.

Делегирование как стратегия выживания. Попытка тащить все на себе — это не героизм, а саморазрушение. Старайтесь перекладывать часть обязанностей на других — поручите мужу и детям несложные задачи по дому, а коллегам и подчиненным — по работе. Так вы освободите время для себя.

Автоматизируйте. Оплата счетов онлайн и доставка продуктов экономят до 5 часов в неделю.

Упрощайте быт. Покупайте готовую здоровую еду, используйте мультиварку и другие бытовые гаджеты.

Ищите помощников. Не стесняйтесь просить помощи и привлекать знакомых и родственников. Это не слабость, а грамотность, так вы инвестируйте в ваше физическое и ментальное здоровье.