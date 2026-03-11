Невролог посоветовал бороться со старением с помощью юмора

Это поможет избежать стресса от общения с «токсичными людьми».

Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился врач-гериатр Валерий Новосёлов.

«Токсичные люди в близком окружении, очевидно, ускоряют старение. Это ускоряет биологическое время. Механизмы следующие: при получении информации, носящей негативный характер, нарушаются торможение и возбуждение в коре головного мозга, усиливается оксидативный стресс, нейровоспаления, сокращаются теломеры, происходят повреждения двунитевой ДНК в этот момент. Всё это приводит к ускорению того, что мы называем старением. Все печальные события ХХ века приводили к быстрому старению людей. Чувство юмора позволяет снизить эти повреждения. Избежать токсичных людей можно юмором, это поможет защититься. У долгожителей в хорошем когнитивном состоянии с чувством юмора очень хорошо. Юмор нас всё-таки защищает. Избежать внешних токсичных воздействий невозможно, но можно воспитывать чувство юмора».

Ранее невролог рассказал о пользе развития мелкой моторики для снятия тревожности. Вязание, собирание конструктора и прочие подобные занятия способствуют концентрации внимания и улучшению настроения, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» клинический нейрофизиолог Юрий Андрусов.