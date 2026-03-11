Психолог объяснила, когда тревога должна насторожить

Психолог Татьяна Метелева объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», когда тревога должна насторожить. По её словам, тревога бывает обычной и патологической. Страх провоцирует выброс гормонов адреналина и норадреналина, и это вызывает учащение сердцебиения. Усиленная перекачка крови нужна для наращивания мышечной силы — ведь мозг получил сигнал об опасности.

«Обычная тревога не мешает человеку работать, строить отношения, заниматься повседневными делами. Патологическая же приводит к частичной или полной дезадаптации: вызывает избегание любых ситуаций, которые могут спровоцировать тревогу, снижает продуктивность, нарушает сон, аппетит, социальную активность», — сказала эксперт.

Патологическая тревожность чрезмерна, несоразмерна угрозе и может возникать без очевидной причины. Чаще всего специалисты говорят о длительности более шести месяцев. В таком случае без помощи специалиста не обойтись.