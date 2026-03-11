Психологи объяснили, почему внезапно всплывают воспоминания и дежавю

Исследование, опубликованное в журнале Consciousness and Cognition, показало, что привычные психические явления — дежавю, ощущение «вертится на языке» (состояние, когда человек точно знает слово или имя, которое хочет вспомнить, но не может его сразу произнести) и внезапные воспоминания — возникают естественно, когда мозг не полностью занят внешними задачами.

© Naukatv.ru

«Эти переживания не редкость и не сбой системы, а естественные побочные эффекты работы ума в состоянии покоя», — пояснил Кристиан Барзыковски из Ягеллонского университета и Университета Гренобль-Альпы.

Лаборатория спонтанного сознания

Команда привлекла 96 студентов для эксперимента с низкоинтенсивным заданием на бдительность. В течение часа участники наблюдали 400 слайдов с простыми узорами, реагируя клавишей на редкие вертикальные линии. На фоне демонстрировались знакомые и незнакомые изображения городов, а также реальные и вымышленные слова. Участники игнорировали фон и фиксировали спонтанные мысли, нажимая пробел, после чего классифицировали их как непроизвольные воспоминания, дежавю, жаме вю, отвлечение внимания, «на кончике языка» или обнаружение ошибки.

Разнообразие спонтанных переживаний

Чаще всего возникали непроизвольные воспоминания, особенно на фоне знакомых картинок и слов. Дежавю появлялось вторым по частоте и возникало на знакомых и новых изображениях. Удивительно, что участники, чаще фиксировавшие воспоминания, также чаще отмечали дежавю, что указывает на общий когнитивный механизм: сигнал из внешнего мира активирует систему извлечения памяти, но иногда результатом становится лишь смутное чувство знакомости.

Жаме вю (противоположное дежавю) возникало чаще при вымышленных словах, отвлечение внимания происходило стабильно, а состояния «вертится на языке» и внезапное обнаружение ошибок фиксировались реже. Это связано с тем, что задание требовало минимальной умственной активности, оставляя пространство для внутренних переживаний.

«Хотя мы ожидали непроизвольные воспоминания, интересно, что дежавю и ощущения "крутится на кончике языке" возникали параллельно», — отметил Барзыковски.

Связь между вниманием и спонтанностью

Участники оценивали спонтанность, силу и отвлекающий эффект своих ощущений. Результаты показали, что разные типы состояний схожи по интенсивности. Те, кто точнее выполнял основное задание, сообщали о меньшем количестве спонтанных мыслей и дежавю, что говорит о том, что концентрация на внешней задаче уменьшает проявление внутреннего когнитивного фона.

По словам исследователей, эти явления отражают нормальную работу мозга:

«Когда ум не полностью сосредоточен, в сознании естественно всплывают разные мысли и чувства, связывая настоящее с прошлым опытом».

Это объясняет, почему дежавю, внезапные воспоминания и другие странные ощущения возникают у людей повсюду, а не только в редких случаях.

Барзыковски добавляет:

«Такие данные помогут понять, как мозг постоянно отслеживает и интерпретирует информацию, связывая прошлое с настоящим».

Изучение спонтанного мышления помогает лучше понимать, как работает наш мозг. Оно показывает, что странные ощущения вроде дежавю или внезапных воспоминаний — не сбои, а естественные способы обработки информации. Эти знания могут пригодиться в обучении, терапии и разработке методов, которые улучшают память и гибкость мышления