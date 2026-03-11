Детские травмы не всегда приводят к проблемам во взрослой жизни

Тяжелые события в детстве могут оставить глубокий след, однако они не обязательно предопределяют судьбу человека. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нового Южного Уэльса. Их работа, опубликованная в журнале American Psychologist, показывает, что многие люди сохраняют психологическое благополучие даже спустя десятилетия после пережитых трудностей.

Ученые давно знают, что жестокое обращение, семейные конфликты или издевательства в детстве повышают риск психических заболеваний. Но гораздо реже исследователи изучают другую сторону вопроса — способны ли люди чувствовать себя психологически благополучными, несмотря на такой опыт.

Исследование длиной 12 лет

Чтобы разобраться в этом, команда провела долгосрочное исследование. В рамках проекта TWIN-10 более 1600 взрослых близнецов наблюдали в течение 12 лет.

Психологическое состояние участников оценивали несколько раз с помощью шкалы COMPAS-W. Этот инструмент измеряет разные стороны благополучия — спокойствие, уверенность в себе, самооценку, позитивный настрой, стремление к целям и удовлетворенность жизнью.

Кроме того, через 10 и 12 лет участников дополнительно опрашивали о физическом здоровье, поведении и социальной жизни.

Две жизненные траектории

Исследователи рассмотрели 17 типов неблагоприятного детского опыта. Среди них — крайняя бедность, домашнее насилие, серьезные болезни, пренебрежение со стороны взрослых и длительные семейные конфликты.

Около 900 участников сообщили, что сталкивались с такими событиями. Однако их дальнейшая жизнь сложилась по-разному.

Ученые выделили две основные группы. Первая — «устойчивая». Эти люди на протяжении многих лет сохраняли умеренный или высокий уровень психологического благополучия. Вторая — «группа риска», где уровень благополучия оставался низким.

Несмотря на пережитые трудности, около двух третей участников из первой группы сохраняли психологическое благополучие. Для сравнения, среди людей без детских травм высокий уровень благополучия наблюдался примерно у 85 %.

Не только психическое здоровье

Различия между группами оказались заметными. Люди с высокой устойчивостью на 74 % реже сталкивались с психическими расстройствами. У них также реже встречались ожирение, мигрени, нарушения сна и проблемы с алкоголем.

Кроме того, они чаще сообщали о хороших отношениях с окружающими, более сильной социальной поддержке и большей удовлетворенности жизнью. Главный автор исследования, адъюнкт-профессор Джастин Гатт, отмечает:

«Трудности в детстве могут быть травмирующими, но они не обязательно должны определять всю жизнь человека».

По ее словам, особенно удивительно наблюдать, как многие люди способны постепенно восстанавливать и поддерживать свое благополучие даже спустя годы после тяжелых событий.

Что помогает сохранять устойчивость

По мнению исследователей, результаты показывают, что важно не только лечить последствия травм, но и развивать психологическую устойчивость.

«Это показывает, почему инвестиции в благополучие так же важны, как и лечение стресса», — говорит Гатт.

Предыдущие исследования команды показывают, что люди с более высоким уровнем благополучия обычно лучше справляются со стрессом, эффективнее регулируют эмоции и имеют более крепкие социальные связи. Кроме того, они чаще ведут здоровый образ жизни — регулярно занимаются физической активностью, следят за питанием и уделяют время любимым занятиям.