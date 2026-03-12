Психотерапевт объяснила, есть ли польза в просмотре мультфильмов

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила «Чемпионату», есть ли польза в просмотре мультфильмов. По её словам, такое занятие в кругу семьи у многих людей вызывает тёплые и приятные воспоминания о детстве.

«Этот период жизни часто ассоциируется с ощущением уюта, заботы и безопасности, а также с возможностью хотя бы на время не нести ответственность за повседневные решения, доверяя её взрослым», — объяснила эксперт.

Такие эмоции создают чувство эмоционального комфорта и расслабления. Кроме того, позитивные сюжеты мультфильмов, в которых добро побеждает зло, формируют спокойный и оптимистичный настрой. Совместный просмотр подобных историй помогает создать благоприятную атмосферу, объединяет членов семьи и способствует общему позитивному эмоциональному фону.