Психолог рассказала о пяти шагах к здоровым отношениям с соцсетями

В комментарии RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина рассказала, что люди зачастую жалуются на зависимость от смартфона, однако потом выясняется, что человек просто сбегал от токсичной работы, глушил тревогу мемами или искал поддержку, которой нет в реальности.

«Если ваш подросток сидит в TikTok по ночам — это не диагноз. Ученые ТюмГУ предлагают вообще забыть термин «зависимость от соцсетей». А исследование 6 тысяч близнецов показало: гены влияют на наши цифровые привычки сильнее, чем сами соцсети», — отметила психолог.

Что же на самом деле происходит с людьми в онлайне и почему качество важнее количества?

По словам эксперта, очень часто родители требуют от детей убрать телефон подальше в страхе перед зависимостью от гаджета и соцсетей. Тем не менее тюменские ученые предлагают вообще отказаться от термина «зависимость от социальных сетей», потому что люди зависимы не от платформ, а от определенных активностей внутри них.

«Один ищет общение, другой — признание, третий — убегает от реальности, где его ждут проблемы, нелюбимая работа или пустой холодильник. Соцсети — просто среда. Как улица. Как кухня за разговорами. Мы же не говорим «зависимость от кухни»? Хотя некоторых стоит проверить».

Результаты исследования ТюмГУ показали, что обычные пользователи, и те, кого считают «зависимыми», воспринимают соцсети примерно одинаково — в качестве места для общения, развлечения и удобства. Разница только в эмоциях, так как обычные пользователи смеются чаще, а «проблемные» реже. Вопрос не в том, сколько вы сидите, а в том, что вы при этом чувствуете.

«А теперь самое интересное. Международное исследование с участием более 6 тысяч близнецов перевернуло представление о вреде соцсетей. Оказалось, что до 72% различий в том, как люди используют соцсети, объясняются генетическими факторами. Также было установлено, что связь между временем в соцсетях и психическим благополучием — мизерная, коэффициенты около 0,1 (это почти ничего, если не вдаваться в цифры). Кроме того, те же гены, которые влияют на тревожность, влияют и на склонность «зависать» в сети. Другими словами, мы не становимся тревожными из-за соцсетей. Мы рождаемся с определенной предрасположенностью, которая потом проявляется и в онлайне, и в офлайне. Соцсети — не причина, а триггер. Как дождь, который заставляет гнить уже подгнившее яблоко», — подчеркнула Лидия Иншина.

Помогут ли запреты?

Эксперт отметила, что Австралия первой в мире запретила детям до 16 лет пользоваться соцсетями, но уже сейчас исследователи беспокоятся, не перечеркнет ли запрет усилия по созданию позитивной онлайн-среды? Куда пойдут подростки? В закрытые Telegram-каналы? На запрещенные форумы? Не приведёт ли всё это к новым семейным конфликтам?

«Парадокс: пока одни страны запрещают, другие — развивают отечественные платформы. В России, например, делают ставку на качественную модерацию, а не на тотальные запреты. И я считаю, это умнее. ВЦИОМ зафиксировал четкий межпоколенческий разрыв: молодежь воспринимает ограничения как вмешательство в жизнь, старшие поколения — как защиту и порядок. 58% «цифрового поколения» против блокировок, и только 5% — за. И знаете, я на стороне молодежи. Потому что запретный плод сладок, а объяснять — полезно».

Лидия Иншина рассказала о практическом подходе, который оказался эффективнее любых запретов. Во-первых, важно учить критическому анализу контента, объяснять, что фото в сетях — это тщательно сконструированная постановка, а не реальность. Во-вторых, смещать фокус с пассивного потребления на активное созидание, искать единомышленников, развивать хобби, творить. В-третьих, работать не с экранным временем, а с качеством взаимодействия. Вопрос не «сколько ты сидишь?», а «что ты чувствуешь, когда сидишь?». В-четвёртых, необходимо учитывать индивидуальные особенности, поскольку генетика и среда формируют нашу реакцию на цифровые платформы. И в-пятых, не нужно демонизировать соцсети, потому что они — инструмент.

Психолог подчёркивает, что социальные сети — это не наркотик, а новая реальность, в которой нужно научиться жить. При этом она пояснила, что проблемное использование существует, однако оно является симптомом, а не болезнью.