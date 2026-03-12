Психология поколения: люди стали чаще искать ответы в звездах и картах Таро

В последнее время наблюдается заметный всплеск интереса к мистическим практикам среди российской молодёжи. Зумеры, столкнувшись с неопределенностью современного мира, всё чаще обращаются к астрологии и гаданиям в поисках стабильности и ответов на волнующие вопросы.

Исследования показывают, что значительная часть молодых людей доверяет гороскопам и астрологическим прогнозам, используя их для принятия важных жизненных решений.

Социальные сети, особенно ТикТок, стали настоящей платформой для популяризации эзотерики. Миллионы просмотров набирают астрологические каналы и тарологи, создавая иллюзию поддержки и общности. Это не просто развлечение, а способ самоидентификации и поиска единомышленников.

Эксперты полагают, что в условиях постоянно меняющегося мира, молодёжь ищет новые пути для эмоциональной разрядки и обретения уверенности в завтрашнем дне, и мистика становится для них таким инструментом. В Петербург2 также отмечают, что эта тенденция, хотя и глобальная, в России проявляется особенно ярко, что может быть связано с особенностями национального менталитета.

Ранее в РПЦ заявили, что нехватка знаний о религии подталкивает молодёжь к экстремизму.