Россиянки стали тратить до 50 тысяч рублей на подготовку к свиданию

Почти половина российских женщин тратят на подготовку к одному свиданию от 10 000 до 50 000 рублей и выше. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службах сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping и сервиса онлайн-дейтинга Twinby со ссылкой на совместное исследование.

«Только четверть женщин укладываются в сумму до 5000 рублей при подготовке к свиданию. Треть женщин закладывают на подготовку 5000–10000 рублей, и лишь 11% — 30 000–50 000 рублей. Мужчины же оценивают женские траты иначе: большинство считают, что подготовка стоит до 3 тысяч рублей», — заявили в исследовании.

Наиболее популярные статьи расходов перед свиданием — новая одежда, косметика, маникюр и бьюти-услуги.

«Малая часть респонденток ответили, что ничего не приобретают специально к свиданию. При выборе одежды для свидания женщины ориентируются на международный масс-маркет (Zara, H&M), треть — на российский масс-маркет (Zarina, Love Republic (признано в РФ иностранным агентом)), и еще часть— на российский middle-up (Lime, P.P.S). Премиальные бренды (Prada, Gucci, Dior) выбирают четверть опрошенных», — рассказали они.

Эксперты отметили, что главная причина дополнительных трат — желание чувствовать себя увереннее.