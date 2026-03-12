Россиянки стали тратить до 50 тысяч рублей на подготовку к свиданию

Twinby: россиянки тратят до 50 тысяч рублей на подготовку к свиданию
Почти половина российских женщин тратят на подготовку к одному свиданию от 10 000 до 50 000 рублей и выше. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службах сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping и сервиса онлайн-дейтинга Twinby со ссылкой на совместное исследование.
«Только четверть женщин укладываются в сумму до 5000 рублей при подготовке к свиданию. Треть женщин закладывают на подготовку 5000–10000 рублей, и лишь 11% — 30 000–50 000 рублей. Мужчины же оценивают женские траты иначе: большинство считают, что подготовка стоит до 3 тысяч рублей», — заявили в исследовании.
Наиболее популярные статьи расходов перед свиданием — новая одежда, косметика, маникюр и бьюти-услуги.
«Малая часть респонденток ответили, что ничего не приобретают специально к свиданию. При выборе одежды для свидания женщины ориентируются на международный масс-маркет (Zara, H&M), треть — на российский масс-маркет (Zarina, Love Republic (признано в РФ иностранным агентом)), и еще часть— на российский middle-up (Lime, P.P.S). Премиальные бренды (Prada, Gucci, Dior) выбирают четверть опрошенных», — рассказали они.
Эксперты отметили, что главная причина дополнительных трат — желание чувствовать себя увереннее.
«Подготовка к свиданию для многих женщин — это не столько про покупки, сколько про психологический настрой. Новое платье, укладка, особенный аромат помогают переключиться в режим «я иду на важную встречу». И часто самоощущение в процессе подготовки играет даже большую роль, чем итоговый образ. Этим объясняется и разрыв в оценке расходов. Мужчины считают прямые траты: платье, косметика. Женщины включают в образ гораздо больше — маникюр, уход, аксессуары, детали, создающие целостность. Подготовка работает как ритуал: снижает волнение, дает уверенность и настраивает на знакомство», — подчеркнула психолог сервиса Каравайцева.