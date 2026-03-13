Психологи нашли точный рецепт обиды, которая не проходит годами

Специалисты Йоркского университета в Канаде обнаружили, что обычная досада или злость по отдельности редко приводят к долгосрочным последствиям. Психологический механизм запускается только тогда, когда человек одновременно испытывает два чувства: боль от нанесенной раны (обиду) и желание противостоять обидчику (гнев).

© runews24.ru

Это гремучая смесь заставляет мозг жертвы переключаться в особый режим защиты: пострадавший начинает воспринимать оппонента не как хорошего человека, который поступил плохо, а как изначально аморальную личность.

Исследование опубликовано в авторитетном журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

В рамках исследования ученые провели четыре этапа экспериментов с участием добровольцев, состоящих в романтических отношениях, а также студентов, вспоминавших конфликты с друзьями и коллегами. Выяснилось, что люди, испытывавшие высокую интенсивность только одной из эмоций (либо только гнев, либо только чувство унижения), спустя время были склонны к примирению или забыванию инцидента. Однако те, у кого одновременно зашкаливали оба показателя, демонстрировали стойкое желание держаться от обидчика подальше, сохраняя «каменное лицо» при любых напоминаниях о конфликте.

Автор исследования Цзинъюань Софи Ли объясняет: в такой комбинации гнев перестает быть просто сигналом к решению проблемы. Он становится индикатором того, что произошедшее носит глубоко личный и недопустимый характер.

По сути, затяжная обида — это не слабость и не нежелание прощать, а выработанный эволюцией психологический щит. Мозг намеренно ухудшает образ обидчика в глазах жертвы, чтобы сохранять бдительность и защитить человека от повторного предательства в будущем.

Несмотря на убедительные результаты, у работы есть ограничения: участники описывали события по памяти, поэтому точную хронологию возникновения гнева и боли в момент ссоры еще предстоит изучить. В планах исследователей — выяснить, зависит ли этот механизм от культурных особенностей и социальных норм разных стран.

Ранее ученые нашли в дорогой специи натуральный антидепрессант. Ученые выяснили, чем разнообразнее физическая активность, тем ниже риск преждевременной смерти.