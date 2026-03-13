Сексологи рассказали о способе пробудить страсть в отношениях

Страсть можно пробудить в любой паре, уверены сексотерапевты Кейт Балестриери и Джо Корта. Способы это сделать они назвали в беседе с Men's Health.

Балестриери заявила, что счастливые пары могут успешно существовать и без сексуальной искры. По ее словам, у некоторых ее никогда не было с самого начала, у других она исчезала со временем. Тем не менее она убеждена, что в любом случае это можно исправить.

«Если сексуальной химии нет, это не значит, что партнеры несовместимы. Это может означать, что они немного стесняются, нервничают или им нужно время, чтобы понять эротический язык друг друга», — отметила сексотерапевт.

Эксперты подчеркивают, что поддерживать страсть в паре помогают совместные новые впечатления и открытость в общении. Корт объяснила, что обсуждение того, что нравится и не нравится в спальне, создает доверие и усиливает сексуальное влечение.

Наконец, сексологи посоветовали не превращать секс в обязанность, а сосредоточиться на удовольствии и взаимодействии. Расслабленность и маленькие физические проявления близости, такие как объятия, прикосновения и поцелуи в течение дня, помогают поддерживать эмоциональную и сексуальную связь.

