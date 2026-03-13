Женщинам подсказали способ найти точку G

Сексолог и гинеколог Юлия Маневская подсказала женщинам способ самостоятельно обнаружить у себя точку G. Эту тему она затронула во время интервью для YouTube-канала журналистки Елены Воротиловой.

Сначала, как утверждает Маневская, необходимо ввести два пальца во влагалище. Затем стоит сделать небольшое движение назад. На расстоянии одного-двух сантиметров от входа во влагалище на передней стенке нужно найти шероховатую поверхность, представляющую собой маленькую точку, пояснила доктор.

При надавливании на эту зону у женщин возникают приятные позывы к мочеиспусканию, уточнила она.

«Во время секса эта точка кровоснабжается еще сильнее, соответственно, ощущения еще ярче», — рассказала Маневская.

Эти волнообразные приятные ощущения как раз и являются вагинальным оргазмом, добавила она.

