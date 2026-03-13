Психолог объяснила, чем полезно восхищение кумирами

Стало известно, кто является кумирами молодых нижегородок. Кто же вдохновляет женщин региона больше всего – реальные люди или герои фильмов? Помогает ли нам восхищение какой-то личностью самим добиваться успехов в жизни? Или лучше всегда помнить о фразе «не сотвори себе кумира»?

Сервис по поиску работы hh.ru провёл опрос среди нижегородок, чтобы выяснить, кто их больше всего вдохновляет. Половина опрошенных (51%) назвали в основном творческих личностей – актрисы, музыканты, журналисты и художники. Для 39% не важно, кем работает кумир, главное, чтобы он по-настоящему искренне любил своё дело.

Ещё около трети (32%) нижегородок вдохновляются примером родителей и членов семьи. Для 27% кумирами становятся герои книг и фильмов, для 22% – друзья. Меньше всего желания подражать у жительниц региона вызывают блогеры – их выбрали лишь 20%. Ещё меньше – по 15% опрошенных – пришлось на исторические личности, руководителей и спортсменов. Учёные, поэты и писатели получили лишь по 10% голосов нижегородок.

«Кумир для нас – это не только пример для подражания или идеал, к которому мы стремимся, это также наша эмоциональная связь, – объяснила психолог Юлия Федотова. – Он вызывает у нас уважение, обожание, несёт определённую символику. Часто мы выбираем своих кумиров, опираясь на собственные потребности и желания. Таким образом, наш выбор кумира показывает, кто мы есть, чего мы хотим и что мы ценим в жизни».

Вопреки распространённому мнению, в своих звёздных кумирах нижегородки ценят не медийность и не популярность. Больше половины (59%) признались, что им просто нравятся талантливые и преданные своему делу люди. Ещё 49% ценят в кумирах готовность рисковать ради достижения целей. Чуть меньше чем половине опрошенных (44% ) в знаменитостях нравятся обаяние и харизма. Не менее популярными факторами стали настойчивость и упорство – их называли 39%.

«Некоторые выбирают кумиров потому, что они открывают для них новые перспективы и направления, другие – потому, что они помогают им преодолеть трудности и стать лучше, – считает Юлия Федотова. – Например, увлечение знаменитым блогером может быть вызвано желанием иметь такую жизнь, как у него, и стремлением к успеху в сфере, которая нас интересует, а увлечение певцом может вызывать эмоции и мотивацию, которые мы получаем от его музыки».

Психологи отмечают, что восхищаться знаменитостями или просто яркими личностями не плохо, главное – не становиться одержимым.

«Наличие кумиров – вполне естественное и полезное явление, которое может вдохновлять, мотивировать, развивать личность и помогать добиваться успеха в жизни, – поделилась Юлия Федотова. – Конечно, не стоит сильно увлекаться, чтобы не забыть о главном – саморазвитии,– которое должно идти от нас самих».

Самыми популярными кумирами среди актрис и певиц у нижегородок стали Леди Гага, Анджелина Джоли и Рианна. А вот среди спортсменок в основном русские фигуристки – Евгения Медведева, Алина Загитова и Александра Трусова.

