Икигай: как найти счастье и смысл в повседневной жизни

В России набирают обороты восточные методики нормализации психологического состояния. Одна из них - японское искусство находить радость в каждом дне. Оно называется икигай. В чем тут соль? Если спросить жителя Страны восходящего солнца, зачем он встает по утрам, он ответит: "Это мой икигай". Слово переводится просто - "причина жить". На Востоке это философия, а у нас - новая коучинговая техника.

Вспомни о главном

- Мы живем в очень турбулентное время, внешний мир непредсказуем, будущее неопределенно. Современные модели успеха требуют: быстрее, выше, сильнее. Темп жизни ускоряется, ИИ и технологии вытесняют живых людей, удовольствия кратковременны. Жизнь в постоянном стрессе, усталости, напряжении и неопределенности рождает тревогу. И ко мне все чаще приходят люди, спрашивая не "Как заработать миллион?", а "Ради чего я живу?" - рассказывает психолог, гештальт-терапевт Юлия Скородько, которая в своей практике применяет икигай.

И здесь восточное искусство поиска счастья и смысла в повседневной жизни предлагает альтернативу не в виде новой вершины, а в возможности расширить свою жизнь "горизонтально" - просто посмотрев по сторонам. Психологически это снимает напряжение, дает право снизить планку и не гнаться за успехом, а искать гармонию и удовольствие в том, что есть. Предлагает замедлиться и переключить внимание с того, что мы не можем контролировать, на то, что есть здесь и сейчас.

Как же найти эту самую "причину жить"? Нужно честно ответить на четыре вопроса, а также определить общую зону, где ответы совпадут. Составьте четыре отдельных списка: что мне нравится (моя страсть)? Что у меня получается (мои таланты)? Что нужно миру (моя миссия)? За что мне готовы платить деньги (моя профессия)?

На первом листке записывайте увлечения из детства, юности, а также что привлекает сейчас. Возможно, в детстве вы прекрасно рисовали, обожали возиться с котятами, быстрее всех разгадывали кроссворды, коллекционировали марки, играли на скрипке, шили платья куклам и т.д.

На втором - называйте то, что умеете. Речь идет о любых профессиональных и бытовых навыках. А также вспомните, по каким вопросам у вас чаще всего просят советы, за что вас хвалят или благодарят. Может, вы лучше всех рассказываете анекдоты, умеете плавать брассом, знаете столицы всех стран мира, лучше всех можете рассмешить или утешить.

На третьем - чем вы можете быть полезны обществу, исходя из ваших знаний и умений. Возможно, вы можете лечить, учить, петь, танцевать, прекрасно разбираетесь в новых технологиях, лучше всех готовите борщ и способны сварить кашу даже из топора на компанию из 30 человек.

Четвертый список включает то, что, исходя из ваших умений, знаний и навыков, востребовано на рынке труда и хорошо оплачивается. Даже если пока это не имеет к вам никакого отношения.

Главный секрет: найти точку, где пересекаются все четыре сферы. Звучит как фантастика? Давайте посмотрим, что происходит, если совпадает только часть.

История одной художницы

Разберем на примере. Ирине 38. Она - воспитатель в детском саду.

- Мне очень нравится моя работа, и у меня это получается - дети слушают меня с интересом, люблю с ними заниматься, придумывать что-то новое. Нужна ли моя работа миру - однозначно да. И это моя миссия. Довольна ли я при этом зарплатой? Увы, - Ирина качает головой. И именно это вызывает у нее то, что принято называть выгоранием: вознаграждение за труд, пусть даже любимый, ее не удовлетворяет.

- А что, если мы поищем ваш икигай в другом! - предлагает психолог. - У вас есть какое-то хобби?

Знания и любимое дело можно монетизировать. И вовсе не обязательно, чтобы оно совпадало с профессиональной деятельностью.

- Я рисую. С детства. Художественную школу закончила, - скромно говорит Ира, и глаза ее загораются. И тут рождается идея: сегодня востребованы интерьерные картины на заказ. Для их создания даже художественное образование не нужно. А Ирина - художник! Возможно, теперь это именно то, что дополнит картину ее жизни.

Важен баланс

- Если рассматривать икигай как инструмент, то он помогает найти точку пересечения между своими желаниями, способностями, возможностями и пользой для мира, - уточняет эксперт. - А в ситуации кризиса или депрессии психике нужны именно такие четкие опоры. И тогда возникает ощущение контроля над собственной жизнью, лучше понятны ресурсы для преодоления трудностей.

К слову, если вы, рассматривая свою работу, видите совпадение трех пунктов - вы уже счастливый человек. Один недостающий можно добрать на стороне. А вот если сочетаются лишь два элемента из четырех, то уже сложнее. Но тоже поправимо. Получается и приносит доход - работа. Получается и нравится - страсть. Нравится и приносит пользу обществу - миссия. Полезно для общества и приносит деньги - призвание.

Стопроцентное попадание - совпадение по всем четырем пунктам.

У вас может быть глобальный икигай (миссия жизни) и десяток маленьких (удовольствие от утренней пробежки, от общения с другом или питомцем, от вкусного ужина). Но есть ли тут риск?

- Да, если вы разделяете икигай на "работу" и "хобби", важно следить за балансом. Бывает так, что хобби настолько захватывает, что начинает мешать работе (которая кормит семью), и наоборот - работа убивает все время, не оставляя его на хобби. В идеальном мире оба ваших икигай должны гармонично сосуществовать. Поняв это, можно грамотно и без ущерба распределять свою энергию, оставаясь счастливым.

В любом случае этот метод направлен на то, чтобы не искать что-то новое для того, чтобы быть в балансе. Достаточно посмотреть внутрь себя, проанализировать, что есть в вас, понять вашу ценность для себя, для окружающих, для мира. Это и будет вашим икигай.

Что касается автора этих строк, я свой икигай нашла с первого раза. Работа мне нравится (это мое призвание), мне удается быть востребованным журналистом, публикации приносят пользу людям, и профессиональная деятельность достойно оплачивается. Но записывая на листочках свои детские таланты и желания, я вспомнила, что именно помогло мне стать обозревателем. Я писала письма. Моя лучшая подруга Полина жила в другом городе, и мы с ней встречались лишь летом, когда она приезжала на каникулы к бабушке. Все остальное время мы с ней переписывались. Рассказывали друг другу, что происходит в нашей детской и подростковой жизни. Конечно, я старалась эти послания сделать такими, чтобы их было интересно читать. А еще я всегда приходила на помощь животным, а теперь помогаю людям. Мне действительно это доставляет радость. Радость помогать. Так что воспоминания из детства могут помочь и во взрослой жизни обрести себя.

Кстати

Описанная методика - лишь один способ заглянуть в себя и обрести внутреннюю гармонию, благополучие и смысл. По словам психолога, техник много. Но задача у всех одна - помочь человеку стать спокойнее, счастливее и увереннее.