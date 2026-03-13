Исследователи связали маскулинность с неверностью

Психологи из Австралийского исследовательского центра в Перте пришли к выводу, что женщины подсознательно могут определять склонность мужчины к измене по чертам лица. В эксперименте участвовали 68 добровольцев, которым показали 189 цветных фотографий незнакомых людей с известной исследователям «любовной биографией». Испытуемые оценивали вероятность верности персонажей, и результаты показали высокую корреляцию между мужественностью внешности и мужской полигамией.

© runews24.ru

Выраженные надбровные дуги, широкая челюсть и тонкие губы, связанные с высоким уровнем свободного тестостерона, подсознательно считывались как признаки неверности. Напротив, мужчины с более мягкими, инфантильными чертами ассоциировались с надёжностью и семейными ценностями. Косметолог и биохимик Валерия Ромашина в беседе с lady.pravda.ru пояснила, что высокий тестостерон действительно влияет на формирование костной структуры лица и коррелирует с либидо.

«В моей практике я часто замечаю, что пациенты с выраженной маскулинностью обладают иным типом обмена веществ, что напрямую связано с их либидо. Однако стоит помнить, что нейробиология любви доказывает: окситоциновая привязанность способна обуздать даже самые сильные гормональные порывы», — говорит косметолог.

Эксперт связала проблему детского ожирения с бесплодием.

Ранее сообщалось, что за последние 40 лет уровень тестостерона у мужчин упал на четверть.