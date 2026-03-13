Психолог рассказала, как справиться с собственной тревогой?

В современном мире тревога распространенный термин, который часто называют эмоцией. Но, как пояснила эксперт, на самом деле тревога — это недифференцированное раздражение в теле.

© runews24.ru

В комментарии RuNews24.ru семейный и индивидуальный психотерапевт, психолог Дарья Казакова объяснила, что тревога не враг, а функция психики, продукт эволюции, древнейший механизм выживания.

«Наш мозг запрограммирован сканировать реальность на предмет угроз. Десятки тысяч лет назад этот механизм спасал жизнь нашему предку. Шорох в кустах — выброс адреналина и кортизола — учащенное сердцебиение — реакция «бей, беги или замри». Это спасение от хищника. Сегодня хищников в офисе нет, но механизм остался. И теперь он срабатывает не на хищника, а на строгий взгляд начальника или другие ситуации», — рассказала эксперт.

По её словам, нужно обратить внимание на проявления вашей тревоги и научить себя восстанавливать равновесие. Что именно говорит тело?

1. Сердце колотится, не хватает воздуха

Что говорит тело: «Я готовлюсь к опасности. Мобилизация!»

За этим часто стоит подавленный гнев или желание убежать от ситуации. Спросите себя: «От чего или от кого я сейчас хочу убежать?»

2. Мышечное напряжение (плечи, шея, челюсть)

Что говорит тело: «Я ношу тяжелый груз ответственности».

Обратите внимание на челюсть (желание «стиснуть зубы», терпеть) и плечи (груз проблем). Сигнал: «Ты взвалил на себя слишком много. Пора делегировать или отказаться от лишнего».

3. Тошнота, ком в горле, проблемы с ЖКТ

Что говорит тело: Тошнота часто сигнализирует о том, что вы «перевариваете» неприятную ситуацию или вас буквально «тошнит» от того, что происходит в вашей жизни.

Что или кто является для вас «несъедобным» в эмоциональном плане? Какую ситуацию вы не можете «проглотить» и принять?

4. Бессонница или навязчивый поток мыслей

Что говорит тело: «Мозг пытается решить проблему. Он перебирает варианты, чтобы защитить тебя от неожиданности».

Вашему подсознанию не хватает ясности. Тревога в голове — это попытка найти решение в условиях неопределенности. Сигнал: «Мне нужен четкий план, чтобы успокоиться».

Психолог Дарья Казакова рассказала, что делать с тревогой.

1. Легализация чувства

В момент повышения тревоги, по словам эксперта, нужно начать дышать: привычный вдох и длинный выдох через рот — это снизит интенсивность.

«Скажите себе: «Я чувствую тревогу. Это нормально. Мой организм включил защиту. Спасибо тебе, тело, что заботишься обо мне». Попробуйте назвать эмоцию которую чувствуете (страх или ужас, гнев, раздражение, стыд, радость, печаль и т.д.)».

2. Фокус внимания

«Закройте глаза. Где именно в теле живет эта тревога? Опишите ее, какая она? Определите ее локализацию в теле. Можно даже нарисовать».

3. Диалог и действие

Теперь задайте этому ощущению вопрос «Что мне нужно сделать прямо сейчас?»

И здесь возможны два варианта ответа:

Реальное действие. Махнуть рукой, топнуть ногой или что-то еще. Это действие телом можно совершить безопасно наедине с собой - дать выход энергии.

Принятие и забота. Если тревога сосет под ложечкой из-за страха за здоровье ребенка, действие здесь — обнять его. А если в ситуации где кажется нет на то причин - дайте своему телу отдых, позаботьтесь о себе.