Правда ли, что смартфоны вредны для отношений

Вредит ли использование смартфона романтическим или семейным отношениям? Опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships исследование дает однозначный утвердительный ответ.

Оно изучало привычки пар пользоваться телефонами и их удовлетворенность отношениями во время пандемии COVID-19. Особое внимание уделялось последствиям фаббинга — игнорирования партнера ради мобильника.

«Как и многие, мы заметили, насколько сильно изменились отношения из-за стресса, изоляции и перемен в повседневных привычках во время пандемии. Пары также сталкивались с новыми вызовами, например, с вынужденной теснотой. Нам стало интересно, сказывается ли увеличение времени, которое люди проводят в телефонах, на их отношениях», — говорит профессор Аманда Денес из Коннектикутского университета, возглавлявшая исследование.

Термин «фаббинг», появившийся в 2012 году, образован от слов phone (телефон) и snubbing (пренебрежение, игнорирование) и описывает ситуацию, когда человек утыкается в смартфон вместо того, чтобы общаться с окружающими.

В романтических отношениях фаббинг может иметь серьезные эмоциональные последствия. Он способен провоцировать конфликты и сказываться на близости, эмоциональной связи, качестве отношений и удовлетворенности ими. Низкая удовлетворенность отношениями, в свою очередь, усиливает стресс, чувство одиночества и неуверенность. Все это напрямую влияет на то, насколько полными и счастливыми кажутся отношения.

«Один из главных выводов нашего исследования: когда человек чувствует, что партнер его игнорирует, потому что слишком увлечен смартфоном, это может заставить его сомневаться в любви и заботе второй половинки. В конечном счете это разрушает отношения, — объясняет Денес. — Эти результаты подчеркивают, как важно следить за тем, как мы используем телефоны в присутствии близких, особенно в трудные времена».

Около 40% американцев, состоящих в отношениях, раздражает время, которое их партнер проводит в смартфоне. Почти половина респондентов отмечают, что их вторая половинка отвлекается на телефон во время разговора.

«Это исследование подтверждает важность проявления нежности и заботы в отношениях. Когда людям кажется, что им не хватает внимания и тепла, особенно в непростой период, это дает эффект домино, подрывая не только личное благополучие человека, но и здоровье самих отношений», — подчеркивает профессор.

Чтобы укрепить чувство связи и повысить удовлетворенность, парам стоит обсуждать использование телефонов или договариваться о приемлемом времени и ситуациях для отвлечения на гаджеты. Другой способ смягчить негативный эффект — вовлекать партнера в процесс использования смартфона или просто проявлять больше нежности.

«Даже если использование телефона не должно никого задеть, оно все равно создает дистанцию. Осознание того, как телефон может мешать нам выражать привязанность важным для нас людям, — это первый шаг к тому, чтобы находить время и возможности для поддержания близких отношений», — резюмирует Денес.

Исследование фаббинга стало частью более крупного проекта, по горячим следам изучавшего, как карантин и социальная изоляция повлияли на привычки пар в отношении здоровья, их физическую активность и общение.