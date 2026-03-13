Сенсорный стресс: что это и как избежать лишних раздражителей

Мы живем в эпоху тотальной включенности. Ежесекундно наш мозг атакуют уведомления мессенджеров, гул транспорта за окном, мигающая реклама, бесконечный поток новостей и даже навязчивый запах кофе из соседней кофейни.

Все это — сенсорные раздражители. Когда их количество превышает способность нервной системы к обработке, развивается состояние, которое эксперты называют сенсорным (или информационным) стрессом. Что это за феномен и как научиться фильтровать шум современного мира? Давайте разберемся.

Что такое сенсорный стресс?

В российской научной школе это понятие тесно связано с учением о высшей нервной деятельности. Если упрощенно, наш мозг имеет ограниченный пропускной канал. Когда на рецепторы обрушивается лавина сигналов — визуальных, аудиальных, тактильных — центральная нервная система перегружается.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин в своих лекциях неоднократно подчеркивал, что эволюционно мозг не приспособлен к такой плотности информации. Сенсорный стресс — это не просто усталость. Это состояние, при котором мозг перестает эффективно отделять важные сигналы от шума, реагируя на все раздражением или апатией.

Признаки перегрузки

Сенсорный стресс часто маскируется под лень или прокрастинацию. Однако есть специфические маркеры:

Тактильная «злость»: резкая негативная реакция на случайные прикосновения (например, в метро). Нетерпимость к фоновым звукам: вас начинает бесить звук работающего телевизора у соседей или тиканье часов, на которое раньше не обращали внимания. Визуальная утомляемость: желание закрыть глаза или уйти в темную комнату после дня, проведенного за монитором и в окружении ярких вывесок.

Как избежать лишних раздражителей: рекомендации экспертов

Специалисты предлагают комплексный подход к цифровой гигиене и сенсорной разгрузке.

1. Устраивайте сенсорный детокс

Нейрофизиологи рекомендует выделять хотя бы 30 минут в день на отдых от отвлекающих факторов. Это время без музыки, подкастов и яркого света. Такая практика позволяет сенсорным системам обнулиться и снизить уровень кортизола.

2. Управляйте визуальным мусором

Наш мозг устает от визуального шума — хаотичной рекламы, безликих высоток, нагромождения деталей. Дома создайте минималистичную обстановку на рабочем столе. На работе, если возможно, отключайте уведомления в мессенджерах, которые не касаются срочных дел. Взгляд должен отдыхать как можно дольше и не цепляться за мелочи.

3. Техника «Одного окна»

Специалисты советуют бороться с многозадачностью, которая является главным катализатором сенсорного стресса. Если вы читаете документ — закройте вкладку с почтой. Если разговариваете по телефону — не листайте ленту новостей. Мозгу нужно время на переключение контекстов, и если вы скачете по задачам каждые 2 минуты, сенсорные каналы засоряются.

4. Заземление через тело

В традициях российской физиологической школы связь тела и психики неразрывна. Чтобы убрать избыток возбуждения в коре мозга, нужно дать нагрузку на мышцы.

Эксперты сходятся во мнении: физическая усталость снижает сенсорную чувствительность. Например, прогулка быстрым шагом в парке без наушников перезагружает сенсорные системы эффективнее любого снотворного.

Сенсорный стресс — это плата за прогресс. Но наша нервная система пластична. Мы можем научиться регулировать входящий поток. Главное — перестать бояться тишины и начать уважать потребности своего мозга в отдыхе от обилия стимулов. Тишина сегодня — это не роскошь, а необходимое условие психического здоровья.