Стало известно об отношении мужчин к боли во время секса

Ученые выяснили, что боль во время сексуальной активности — распространенное явление как среди женщин, так и среди мужчин, однако представители сильного пола гораздо реже сообщают о дискомфорте своим партнершам. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Sexual Health (IJSH). Хотя секс обычно ассоциируется с удовольствием, физические неприятные ощущения в процессе встречаются довольно часто, но большинство научных работ фокусируются на тяжелых медицинских случаях, оставляя за кадром обычный периодический дискомфорт у здоровых людей.

Авторы работы решили восполнить этот пробел и изучили опыт 263 студентов одного из университетов на юго-востоке США, среди которых был 71 мужчина и 179 женщин. Участники анонимно отвечали на вопросы онлайн-опроса, оценивая распространенность боли во время секса у обоих полов и рассказывая о собственном опыте. Первые результаты показали, что респонденты значительно недооценивают частоту болевых ощущений у мужчин: по их мнению, дискомфорт испытывает около половины женщин и менее пятой части мужчин. Но реальные данные оказались гораздо выше.

Анализ ответов показал, что люди чаще всего связывают боль с физическими причинами: недостаточной смазкой, неудобной позой или слишком интенсивными движениями. Женщины также упоминали нехватку прелюдии и недостаточное возбуждение. Мужскую боль участники связывали с перенапряжением или микротравмами, например, полученными во время орального секса.

Ключевой заключался в другом: почему люди продолжают половой акт, испытывая боль? Главными причинами оказались смущение, нежелание расстраивать партнера и чувство обязанности доставить удовольствие. Некоторые респонденты считают боль во время секса нормальным явлением.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные данные указывают на необходимость более открытого общения между партнерами и могут помочь улучшить программы сексуального образования. Миф о том, что боль во время секса — исключительно женская проблема, мешает мужчинам обращаться за помощью и обсуждать дискомфорт, что может вести к хроническим проблемам и ухудшению качества отношений. Ученые призывают разрушать стереотипы и учиться говорить о своих ощущениях без стыда и страха быть непонятым.