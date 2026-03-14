Стоит ли беспокоиться о низком уровне либидо

Пандемия, стрессы, проблемы со здоровьем — и все это на фоне ежедневных тревожных новостей, порой заставляют нас чувствовать себя не совсем в порядке, и откуда тут вообще взяться сексуальному желанию? Так и возникает вопрос: нормально ли испытывать меньше сексуального желания или не испытывать его вовсе?

Нет секса — мои проблемы?

Ученые говорят, что молодое «поколение Z» сегодня заметно менее сексуально активно, чем «поколенее X». У этого явления может быть множество причин, говорит доктор философии Дебби Хербеник. Небольшой, но значимый процент людей чувствуют себя более комфортно с асексуальностью и меньше принуждаются к сексу, если они этого не хотят, — говорит она.

«Слишком много времени, проведенного перед экранами – будь то зависание в социальных сетях, или просмотр сериалов, вместо того, чтобы встречаться с людьми или проводить время наедине с партнером, – тоже может быть причиной», — добавляет доктор Хербеник.

Исследование, проведенное Wellcore, показало, что 42 года — это средний возраст, когда мужчины и женщины начинают испытывать снижение либидо.

«Гормоны играют большую роль в формировании нашего общего сексуального влечения», — говорит акушер-гинеколог Карен Туби, специализирующаяся на сексуальной медицине, добавляя, что эстроген и тестостерон укрепляют ткани, стабилизируют настроение и вызывают возбуждение.

Снижение уровня гормонов во время перехода к менопаузе (а также во время послеродового периода) может иметь физические последствия (сухость, проблемы с тазовым дном), снижая желание секса. Синтетические гормоны (в противозачаточных таблетках) иногда тоже могут оказывать влияние на либидо.

«Антидепрессанты влияют на серотониновый путь, который может снижать уровень дофамина, а дофамин имеет решающее значение для сексуального аппетита», — говорит доктор Туби.

Но гормональные колебания влияют на всех по-разному. После менопаузы многие женщины часто ощущают не спад, а прилив сил.

«Их способность заниматься сексом без риска забеременеть помогает им чувствовать себя более сексуально свободными», — добавляет доктор Хербеник.

Сексуальные препятствия

В связи с этим многие женщины считают, что риск беременности и ущемление репродуктивных прав негативно сказываются на их сексуальной жизни — страх и тревога оказывают влияние. Доктор Хербеник подтверждает, что стресс, который люди испытывают из-за новостей, политических ситуаций или социальных сетей, может снизить их сексуальный аппетит.

Бытовые дела, уход за детьми, и, например, решение финансовых вопросов также могут сыграть свою роль.

«Отношения могут влиять на сексуальное удовлетворение многими способами, — говорит доктор Мерси. — Чувство одиночества или отсутствие заботы может снизить желание секса с партнером. Мне нравится напоминать людям, что все, что влияет на вас, может повлиять и на уровень вашего сексуального желания».

Доктор Мерси говорит, что одной из наиболее распространенных причин, по которой партнеры обращаются к секс–терапии, является так называемое несоответствие желаний — когда спектр желаний у них разный.

Но есть определенные компоненты образа жизни, которые почти всегда убивают либидо: стресс (его много) и сон (его недостаточно). Опрос Match показал, что 11% участников сообщили о стрессе или беспокойстве во время секса.

«Хронический стресс, сопровождающийся высоким уровнем кортизола, может снизить уровень гормонов, влияющих на сексуальное желание», — говорит доктор Туби.

И сон, который, как мы знаем, является ключом к нашему общему здоровью, не менее важен для нашего сексуального благополучия.

«Исследования показали, что качество сна связано с сексуальным желанием, а это означает, что люди, которые лучше высыпаются, как правило, более склонны к сексу», — добавляет доктор Хербеник.

Все остальные хотят этого, так почему же я нет?

Искаженные культурные представления, которые мы получаем о количестве секса, которого должны хотеть и которым должны заниматься, могут задержаться в нашем сознании. Важно, говорит доктор Хербеник, попытаться отгородиться от внешнего шума и избежать ловушки «сравнения».

«Хотя некоторые люди действительно занимаются сексом очень часто, они являются исключением из правил», — говорит доктор Хербеник, которая годами проводила собственные исследования и интервью и может подтвердить, что большинство людей не часто занимаются сексом.

Специалисты в области сексуального здоровья, такие как доктор Хербеник и доктор Мерси, подчеркивают, что речь должна идти о качестве, а не о количестве.

Полезен ли секс?

По словам доктора Туби, мы должны думать о сексе как об одной из частей нашего «оздоровительного ритуала». Секс высвобождает окситоцин, дофамин и эндорфины, которые могут способствовать возникновению чувства удовольствия, единения и расслабления, а также помогают уменьшить стресс и тревогу. Вот почему, говорит доктор Туби, регулярная сексуальная активность связана с долголетием.

Значит ли это, что я обречена умереть молодой, если не начну заниматься этим чаще? Не совсем. Каким бы здоровым ни был секс, вы все равно можете быть, уверяет доктор Хербеник, счастливы и благополучны и без него.