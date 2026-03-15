Девушки планируют искать исключительно богатых мужчин

В сети появилась новость: в столице якобы разработают приложение для знакомств только с состоятельными молодыми людьми. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала, хороша ли идея такого сервиса.

Сервис знакомств «для богатых» собирается запустить предприниматель из Москвы, владелица нескольких брендов Виктория Молдавская. Девушка также называет свой проект бутиковым дейтингом с многоуровневой верификацией пользователей. Правда, что означает слово «бутиковый», пока не ясно.

«Я села считать вероятность встретить такого (состоятельного. — "ВМ") мужчину, просто гуляя по улице. Получилась вероятность 1 к 111111», — поделилась идеей создания приложения Виктория Молдавская в соцсетях.

В дейтинге, по словам девушки, будет ограниченное добавление мужских анкет в месяц, всего около 50.

«Но эти мужчины: проверенные, готовые к отношениям и… очень обеспеченные. Это предприниматели, топ-менеджеры, ИT-специалисты. Минимальный годовой доход этих мужчин от одного миллиона долларов (от 78 миллионов рублей. — "ВМ")», — добавила Виктория.

«Вечерняя Москва» связалась с девушкой для уточнения подробностей, однако комментарии она давать отказалась. Пока только отметила, что проект находится еще в начальной стадии разработки. Приложению даже не утвердили итоговое название (одна из его версий, кстати, звучит как «P(Rich)»).

«Дайте мне возможность показать свой продукт не словом, а делом!» — заявила предприниматель в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Известно, что запускать сервис планируют к концу апреля.

Сваха с 30-летним стажем Елена Суворова отметила, что идея приложения ей нравится.

«Главное, чтобы сами дамы понимали, что состоятельному мужчине нужно будет соответствовать. И речь не только о материальных ресурсах, но и о большом жизненном опыте, хорошем образовании», — добавила она.

По мнению эксперта, на самом деле встретить миллионера или обеспеченного мужчину сможет любая самодостаточная девушка даже без использования специального дейтинга.

«С другой стороны, почти у каждой современной представительницы прекрасного пола есть возможность самостоятельно обеспечивать собственную жизнь. Это означает, что не все девушки надеются устроить свою жизнь, опираясь лишь на достаток партнера», — добавила она.

Елена Суворова отметила — она искренне рада тому, что молодые люди сегодня все чаще обращают внимание на возможность дальнейшего развития пары, включая и материальный достаток.

«Наше поколение знало, что после условной учебы их ждут заводы... И мало кто думал об обеспеченном будущем. Сейчас же все больше молодежи основательно подходит к выбору партнера. Конечно, главное тут, чтобы союз не был построен исключительно на деньгах. Иначе пара долго не продержится, — размышляет эксперт. — При этом я уверена — если встреча пары предначертана судьбой, она произойдет и без приложений для знакомства... А еще именно «ваш» человек не станет уделять так много времени материальному».

Прямая речь

Надежда Королева, психолог частной практики:

«Когда человек выбирает партнера исключительно по уровню дохода, он на самом деле выбирает не человека, а функцию. Деньги в этом случае становятся главным критерием безопасности, статуса или контроля над жизнью. Но деньги не описывают личность: они ничего не говорят о характере, эмоциональной зрелости, способности к близости, ответственности, ценностях...»

Где еще ищут вторую половинку

Twinby

Приложение позволяет выбирать партнеров благодаря совместимости. Для этого каждый пользователь дейтинга перед началом поиска проходит серию коротких психологических тестов.

88 date

Приложение, которое работает по платной подписке. Здесь тщательно отбирают претендентов по их статусу.

Кавер

Здесь пользователи могут найти не только вторую половинку, но и компанию для прогулок, квизов, концертов.

Mosdate

Канал в социальных сетях, в котором вторую половинку или просто новые знакомства могут найти конкретно москвичи. Одной из специфических черт дейтинга, которую считают как «минусом», так и «плюсом», является долгая модерация анкет участников.

MNA

Фишка дейтинга — анонимное знакомство. В начале общения пользователи не увидят имя или внешность собеседника. Если за отведенное таймером время парень и девушка понравились друг другу, то система раскроет их анкеты.

Помимо этого, в Общественной палате РФ предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах» — для тех, кто действительно хочет создать семью. «Вечерняя Москва» поразмышляла, как будет выглядеть этот сервис и какие у него могут быть преимущества перед обычными сайтами знакомств.