Выявлена новая черта тревожных людей

Ученые из НИУ ВШЭ выяснили, что состояние тревоги заставляет людей сильнее воспринимать и даже преувеличивать негативные эмоции окружающих, особенно если они исходят от группы людей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Исследование провели сотрудники Лаборатории психофизиологии эмоций. В эксперименте добровольцам показывали фотографии одиночных людей и групп с нейтральным выражением лица. Участники должны были оценить интенсивность эмоций — гнева или страха.

На следующем этапе испытуемым показали фрагмент фильма Ингмара Бергмана «Час волка», чтобы вызвать тревожное состояние. После этого они снова оценивали изображения.

Результаты показали, что тревога заметно изменяет восприятие чужих эмоций. Люди начинают сильнее интерпретировать выражения лиц как проявление страха или агрессии. Особенно выражен этот эффект при наблюдении за группой людей.

Если в группе хотя бы три человека демонстрируют негативные эмоции, тревожный наблюдатель склонен переносить их на всех остальных участников группы. При этом чем слабее выражена эмоция на лице, тем сильнее она искажается в восприятии.

Для описания этого явления исследователи предложили термин «усиление эмоциональной конгруэнтности» (emotion-congruence amplification).

«Лицо — важнейший элемент социального пространства. Эмоции, выраженные через мимику, мы считываем раньше других сигналов. Это один из главных способов оценить обстановку. Однако реальность не всегда совпадает с тем, как мы ее воспринимаем и интерпретируем», — пояснил автор исследования, научный сотрудник лаборатории Дмитрий Кох.

По словам ученых, склонность преувеличивать агрессию может быть связана с защитными механизмами психики. В свою очередь коллективный страх способен мобилизовать человека перед потенциальной опасностью.

Исследователи считают, что полученные результаты могут быть полезны для специалистов, работающих с тревожными расстройствами, в частности в когнитивно-поведенческой терапии. В дальнейшем ученые планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы изучить, как тревога влияет на восприятие положительных эмоций в группе.