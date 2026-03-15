Психотерапевт рассказал, как помочь человеку с анорексией

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», как помочь близкому с анорексией. По её словам, главная ошибка — пытаться «заставить» человека есть. Давление и упрёки только усиливают чувство вины и отдаляют больного от помощи. Гораздо эффективнее проявить участие и поддержку, мягко выяснить причины такого поведения.

«На ранних стадиях анорексию можно остановить при помощи психотерапии, консультаций у диетолога и семейных сессий. Эти меры помогают восстановить доверие, скорректировать питание и сформировать здоровое отношение к телу. При более тяжёлом течении необходима комплексная медицинская помощь и длительная реабилитация», — сказала эксперт.

Главное — вовремя заметить. Анорексия не возникает внезапно — ей всегда предшествует длительный внутренний конфликт. Внимательность к себе и близким, отказ от идеалов, навязанных обществом, открытый разговор о тревогах способны спасти жизнь. Чем раньше получится распознать первые признаки, тем больше шансов вернуть человека к нормальному питанию, физическому и эмоциональному равновесию.