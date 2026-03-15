Психотерапевт объяснил, как победить «синдром упущенных каникул»

Долгожданный отпуск позади, а вместо бодрости и свежих сил — раздражение, апатия и желание залезть под одеяло? Знакомое состояние теперь получило название — «синдром упущенных каникул». Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с Life.ru рассказала, почему так происходит и как вернуть себе настоящий отдых.

По словам эксперта, многие путают смену обстановки с восстановлением. Человек уезжает в отпуск, но продолжает жить в том же темпе: экскурсии с раннего утра до ночи, постоянные проверки рабочей почты, решение бытовых проблем на бегу.

«Смена декораций сама по себе не означает восстановления, если нервная система не получила реальной передышки», — объясняет Крашкина.

С точки зрения физиологии, организму нужно время, чтобы снизить уровень кортизола (гормона стресса) и переработать накопленное напряжение. Если отпуск превращается в гонку за впечатлениями или попытку срочно «разгрести» накопившиеся дела, мозг продолжает работать на пределе.

Особенно вредят постоянная связь с работой: мессенджеры, письма, звонки. В таком режиме мозг не отдыхает, а просто меняет одну нагрузку на другую.

Синдром упущенных каникул проявляется по-разному. Это могут быть раздражительность и чувство опустошённости, бессонница или, наоборот, постоянная сонливость, трудности с возвращением в рабочий ритм, головные боли, тахикардия, боли в животе. Все это — типичные признаки хронического стресса и эмоционального выгорания.

Ирина Крашкина предупреждает: если чувство истощения и бессмысленности не проходит, несмотря на любые каникулы, стоит обсудить это со специалистом. Иногда за «упущенным отдыхом» скрываются депрессия или тревожное расстройство, которые требуют профессиональной помощи.