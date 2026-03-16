Названы психологические причины постоянной смены машины

Со стороны может показаться, что частая (каждые один-два года) смена машины говорит о желании автомобилиста иметь более актуальную версию, а также о его благосостоянии. Что на самом деле может скрываться за постоянным обновлением личного транспорта, «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

Специалистам знакомы случаи, когда это не имеет вообще никакого отношения к автомобилям. Речь про внутренние механизмы личности, объясняет специалист. Это может быть «синдром внешней опоры», когда чувство собственной ценности поддерживается за счет внешних символов статуса. «Автомобиль в этом случае становится не просто средством передвижения, а способом компенсировать внутренние переживания. Причем есть несколько типичных моделей поведения», — говорит психолог.

Для «компенсатора» новая машина становится своеобразной броней, закрывающей сомнения в собственной значимости.

«Когда окружающие привыкают к автомобилю и эффект впечатления исчезает, возникает потребность в следующем обновлении. Часто за этим стоит опыт недооцененности в прошлом ("травма статуса"), и человек такого типа живет с идеей "я должен доказать"», — отметила Ликунова.

Внимание и признание движет «демонстратором».

«Когда уровень восхищения со стороны окружающих снижается, появляется тревога, которую человек стремится снять новым апгрейдом. В мужской культуре автомобиль — это социальный маркер. Если самооценка строится на сравнении, то обновление становится обязательным. Тут речь не про любовь к технике, это про страх оказаться вторым», — констатирует эксперт.

Для «охотника за дофамином» покупка автомобиля становится эмоциональной зависимостью. Выбор модели, ее поиск, сделка, первая поездка — все сопровождается всплеском гормона удовольствия. «Но эффект быстро ослабевает, и возникает желание повторить ощущение новизны, формируя поведенческую зависимость. Абсолютно та же схема, что шопоголизм или игры», — поясняет специалист.

Для «беглецов» постоянные обновления становятся способом избегать внутренней пустоты. Пока идет выбор модели, комплектации, цвета, человек занят и ощущает движение вперед. В этом случае, как только новизна проходит, возвращается тревога, и начинается поиск следующего обновления.

У «контролера» новая машина символизирует контроль над жизнью и собственным статусом. Если возможности обновления нет, это может восприниматься как личное поражение.

«Для некоторых мужчин автомобиль — символ молодости, силы и мощи. Чем больше возрастных изменений в теле и статусе, тем сильнее потребность в "молодом железе". Это бессознательная попытка удержать ощущение контроля и энергии», — объясняет психолог.

Тревожный сигнал, если автомобиль становится главным источником чувства собственной ценности, подытожила эксперт.

