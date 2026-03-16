Психолог рассказала, в каких случаях семейным парам лучше спать по отдельности

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, врач-терапевт, клинический психолог, сексолог Ульяна Махова в беседе с «Газетой.ру» поделилась, когда супругам стоит спать в разных кроватях.

Она рассказала, что в западной практике это называется «сонным разводом». Такая практика, по словам психолога, часто спасает брак — пары, спящие раздельно из-за несовместимости режимов или привычек, часто сообщают о «более высоком» качестве отношений.

Первая причина — сильный храп или апноэ. Партнёр может постоянно просыпаться от громкого звука, что негативно повлияет на его здоровье, а также на отношения в паре.

Вторая причина — разный хронотип. Один супруг «жаворонок», а другой — «сова». Если циклы сна не совпали, муж с женой будут постоянно будить друг друга.

Третья причина — разная потребность в тепле. Одному жарко под тонкой простыней, другому нужно одеяло.