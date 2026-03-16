Психологи объяснили, когда привычка все планировать становится тревожным сигналом

Чрезмерная потребность все планировать может быть признаком повышенной тревожности и психологического напряжения. Об этом в беседе с «Абзацем рассказала психолог Арина Лега.

© Мир24

По ее словам, само по себе планирование — естественный процесс работы мозга. Однако следует обратить внимание, если человек испытывает навязчивую необходимость заранее расписывать события и строго придерживаться составленного плана. Такое поведение может свидетельствовать о формировании тревожного расстройства. Специалист пояснила, что стремление все контролировать нередко становится попыткой создать ощущение стабильности и безопасности, но одновременно увеличивает нагрузку на нервную систему.

«План помогает человеку почувствовать, что он держит ситуацию под контролем, и тем самым снижает тревогу. Для людей с высоким уровнем беспокойства неопределенность часто воспринимается как потенциальная угроза. В некоторых случаях чрезмерная потребность в планировании может быть связана с обсессивно‑компульсивными чертами личности, когда приоритет отдается порядку и системности. Похожая ситуация наблюдается и при выраженном перфекционизме. Подобные установки создают значительную нагрузку на психику и со временем могут привести к нервному срыву, когда любое отклонение от плана провоцирует чувство утраты контроля, — отметила Лега.

Психолог Софья Сулим также указала, что избыточное стремление контролировать события и обстоятельства способно ухудшать способность человека адаптироваться к изменениям. По ее словам, в подобных ситуациях специалисты говорят о проявлениях невротического конфликта. Эксперт добавила, что важным признаком является уровень социальной адаптации. Если человеку сложно строить отношения, он постоянно находится в напряжении и не может расслабиться, это может указывать на психические нарушения. В таких случаях планирование и контроль становятся защитным механизмом, который помогает справляться с внутренней тревогой

Ранее специалисты отмечали, что паническая атака — это внезапный приступ сильного страха без видимой причины, сопровождающийся физическими реакциями: повышением давления, учащением пульса, головокружением, дрожью и другими симптомами. Из‑за страха новых эпизодов люди начинают избегать мест, где случился приступ, — это негативно сказывается на качестве жизни.