Психолог подсказал, как бороться с тревожностью

Психолог рекомендовала бороться с тревожностью через социальную активность
Прогулки и общение могут помочь справиться с апатией.
Посещение культурных событий, встречи с друзьями и выполнение повседневных дел также станут источником новых эмоций. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Если вы стали апатичным, аморфным, закрылись в квартире, уже сколько-то дней никуда не выходите, отменили все свои активности, ничего вам не интересно, на всё нет сил, вот в этом случае вам нужно ускоряться. Хоть где-то можно получить эмоции: театр, кино, концерты, выставки, лекции, хоть библиотека. Походы к подругам и друзьям, поддерживающее окружение нетоксичное. Какие-то экскурсии, какие-то поездки до леса и ещё куда-нибудь. Просто по делам сходить, на микрошоппинг, решить бытовые вопросы, сходить до МФЦ или в аптеку. Эту активность потихонечку маленькими шагами наращивайте. Наша социализация должна быть гармоничная. Должны быть и контакты, и время на одиночество. И если вы уже начинали выключать всё взаимодействие, вам всё в тягость, даже близкие люди, которые с вами проживают, в этом случае уже нужно просто силой воли и характера вести себя туда, где есть хоть какое-нибудь сообщество».