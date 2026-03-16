Личный психолог: как ИИ помогает бороться с прокрастинацией

После появления ИИ в нашей жизни мы все чаще обращаемся к нему за помощью: найти рецепт, посоветовать книги или фильмы, рассказать о пользе авокадо — и таких запросов может быть неограниченное количество.

А представьте, что нейросеть может стать еще и инструментом в борьбе с прокрастинацией. Как ИИ может усилить нашу мотивацию и сделать старт проще, рассказал Руслан Гильманов, эксперт по продвижению и развитию в соцсетях.

ИИ помогает сделать первый шаг

Очень часто мы откладываем какое-то дело не потому, что нам не хочется к нему приступать, а потому, что сложно начать: непонятно, что лучше сделать первым, какие требования брать за основу. В таком случае нейросеть станет замечательным помощником в разработке конкретного плана действий.

«Достаточно попросить уточнить цель, предложить структуру и набросать черновик. Представьте, что вместо задачи „надо сделать отчет“ появляются маленькие конкретные действия: „собрать данные — внести их в таблицу — написать выводы — оформить“. Тревожность спадает, а старт становится проще», — рассказывает Руслан Гильманов.

Разложить сложную задачу на несколько маленьких

Всем знакомо выражение: слона нужно есть по кусочкам. Со сложными задачами так же: нейросеть поможет раздробить задачу до уровня «минимально выполнимого шага».

«Прокрастинация любит большие задачи без границ и четких сроков, но когда с помощью нейросети вы разложите задачу на действия по 5-20 минут в правильном порядке, успех становится гораздо вероятнее», — поясняет эксперт.

Это особенно эффективно для подготовки презентаций, написания текстов и подготовки к экзаменам.

Проконтролировать процесс выполнения поставленных задач

Не всегда прокрастинация возникает из-за лени — иногда причиной становятся рассеянность и перегрузка. Из-за этого цель не закрепляется в голове, и человек чаще отвлекается, перескакивая с одной задачи на другую. ИИ может помогать контролировать процесс, напоминать о ближайших действиях и поставленных целях, фиксировать решения и, учитывая заметки, предлагать дальнейшие последовательные шаги.

Бороться с перфекционизмом

«Синдром отличника», наш перфекционизм является одной из самых частых причин откладывания задач.

«Перфекционисту не хочется делать что-то плохо или не до конца, поэтому он предпочитает вообще не начинать. В этом случае нейросеть может сгенерировать „черновик“ — шаблон, план статьи или научной работы, структуру отчета, план аналитического анализа и т. д. Черновик снижает давление, ведь корректировать проще, чем создавать с нуля», — говорит наш эксперт.

Также ИИ может проверить вашу работу по заданным критериям и дать оценку, чтобы вам не казалось, что она выполнена недостаточно хорошо.

Избавиться от рутины

Рутинные задачи — такие как сортировка данных, анализ, оформление документов, приведение в порядок заметок — отнимают много энергии и также заставляют откладывать дело на потом. Но если вы знаете, что часть рутины возьмет на себя ИИ, начать будет проще и приятнее.

«Дайте ему четко сформулированную задачу с целью оптимизации рутинных процессов, и у вас останется больше сил и времени для более важных дел», — мотивирует Руслан Гильманов.

Чтобы ИИ действительно помогал в выполнении задач, важно правильно формулировать запросы. Вместо «помоги не откладывать дела» лучше попросить о конкретном действии: «разбей задачу на шаги по 10 минут», «задай 5 уточняющих вопросов и предложи план», «сделай черновик, который я улучшу».

Однако важно понимать, что прокрастинация может быть вызвана хроническим переутомлением, тревожностью или выгоранием. В таком случае ИИ не заменит полноценный отдых и психологическую помощь. Но даже в этой ситуации нейросеть может помочь вам позаботиться о себе: уменьшить объем работы, предложить более реалистичный план без завышенных ожиданий. ИИ может стать полезным инструментом в грамотных руках, который поможет прийти к заданной цели без надрыва и разочарований.