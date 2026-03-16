Как «временные ограничения» могут сказаться на психике россиян

Дефицит информации вызывает у людей состояние «отчаяния».

Чтобы избежать подобных последствий, властям следует проводить «терапевтические разговоры» с обществом. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«У любой неизвестности, как правило, должно быть объяснение. Почему нет внятных и серьёзных обоснований тому, что происходит? А главное, нет временных рамок. Но нужно понимать, что это временные ограничения, потому что иначе у человека возникает отчаяние. А в состоянии отчаяния он начинает входить в состояние аффекта, а это уже психологическая девиация, которая уже потом может привести к психическим отклонениям, причем массово. Стратегически потом замучаетесь лечить последствия в результате. Зачем? Если можно изначально сразу с помощью несложного алгоритма доведения информации провести терапевтические разговоры с населением».

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал москвичей «не забывать» о неудобствах жителей приграничных регионов РФ. Они уже давно сталкиваются с различными ограничениями, поэтому отключение мобильного интернета в столице не стоит воспринимать «эмоционально», подчеркнул парламентарий.