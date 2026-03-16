Названы истинные причины сексуального влечения к бывшему партнеру

Влечение к бывшему партнеру — закономерный процесс, у которого есть конкретные причины, рассказала психолог-сексолог, директор центра семейного и семейного образования Secrets Милана Соколова. Их специалистка раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«В партнерских отношениях формируется устойчивая нейронная сеть, завязанная на дофаминовом подкреплении. Когда отношения завершаются, эта сеть не исчезает мгновенно — мозг продолжает ожидать привычного вознаграждения. Возникает состояние, схожее с абстинентным синдромом: тяга к объекту, потерявшему доступность, парадоксальным образом усиливается именно из-за невозможности его получить», — объяснила она.

Соколова подчеркнула: такая тяга к бывшему партнеру — это не эмоциональная привязанность в чистом виде, а в большей степени биохимическая инерция.

При этом, по словам психолога, особенно трудно избавиться от сексуального влечения, которое сформировалось в травматичных отношениях, где периоды близости сменялись периодами отвержения.

Соколова добавила, что влечение к бывшему партнеру также может возникать в условиях хронического стресса и одиночества. В такие периоды психика склонна выбирать знакомый источник облегчения, даже если этот человек оказался токсичным. Это когнитивное искажение, известное как «предпочтение знакомого риска перед неизвестным», уточнила психолог.

Ранее Соколова рассказала о причинах отсутствия либидо. По ее словам, сексуальное желание может пропасть из-за низкой самооценки.