Какой я тебе зайчик: почему пары в Китае отказываются от ласковых прозвищ

В Китае все более популярным становится новый тренд в отношениях — отказ от привычных романтических обращений и ласковых прозвищ. Приживется ли такая антиромантика у нас?

Что же заставляет жителей Поднебесной — влюбленных и семейные пары — отказываться от ласковых прозвищ при обращении друг к другу? Оказывается, делают они это ради «равноценного партнерства». Социальные сети живо откликнулись на эти перемены, их пользователи активно обсуждают, пытаясь докопаться до сути явления: может, это просто верный признак охлаждения в отношениях между двумя людьми? Или расчет? Однако есть у подобной антиромантики и сторонники, которые утверждают, что это ни много ни мало новая философия отношений. По их словам, крепкий союз мужчины и женщины строится вовсе не на демонстративной нежности, а на принципах равноправия, уважения и партнерства. К тому же, по мнению противников излишней сентиментальности, она может стать причиной завышенных ожиданий от возлюбленного, в то время как спокойная и ровная модель общения никаких завышенных ожиданий не предполагает.

С одной стороны, может показаться, что в такой философии есть рациональное зерно, — рассуждает семейный психолог Татьяна Кошкина. — Многие проблемы в отношениях возникают как раз из-за несовпадения ожиданий. Люди все очень разные, и кому-то подобная модель отношений и правда вполне может подойти. Однако следует понимать: тот, кто использует нежные прозвища для любимого человека, в первую очередь выражает этим свои чувства к нему.

Другое дело, насколько уместно делать достоянием широкой общественности то, что касается только двоих людей. Одно дело — «мусик-пусик-лапусик», который звучит при обращении к мужу или жене в четырех стенах их квартиры, и совсем другое, когда это выносится напоказ.

Слова обладают очень большой силой. То, как мы называем партнера, сильно сказывается на наших с ним отношениях, — объясняет Татьяна Кошкина. — Если долго и упорно называть своего мужа «соседом», то есть шанс, что он для вас таким подсознательно и станет.

А есть и другая философия, которую можно назвать «антидружбой». Согласно ей, знакомыми нужно называть и близких приятелей, чтобы не добавлять в отношения лишних ожиданий.

Это может быть связано и с подсознательным страхом близких отношений, — объясняет Татьяна. — Человек боится или чувствует, что его отношение к другому невзаимно, а потому лексически дистанцируется от него. В таком случае подчеркнуто нейтральные прозвища могут лишь усугублять и без того сложные чувства. Если человек, который боится быть отверженным, не будет с этим страхом работать, то он никогда не решит эту проблему.

По мнению психолога, можно сказать с огромной долей вероятности, что до России такой тренд вряд ли дойдет: уж слишком любим мы использование уменьшительно-ласкательных обращений. Посмотрите, какое количество «масиков», «солнышек» и «зайчиков» можно встретить среди молодых обоего пола. Да и, если честно, трудно представить, чтобы возлюбленный назвал россиянку «знакомой» и она отреагировала бы на это спокойно и по-товарищески.

КСТАТИ

Мастером ласковых прозвищ для любимой женщины среди русских писателей считается Антон Павлович Чехов. В письмах он называл жену, актрису Ольгу Книппер-Чехову, «ангелом», «милюсей», «актрисочкой», «конопляночкой», «дусей», «балбесиком», «светиком», «немочкой», «таракашкой», «старушкой», «комариком», «индюшечкой»....