Супруги раскрыли способы чаще заниматься сексом после нескольких лет брака

36-летний Руперт и 31-летняя Ева, прожившие несколько лет в браке, поделились практиками, которые помогают им поддерживать насыщенную сексуальную жизнь и улучшать секс в браке. Об этом они рассказали в интервью изданию The Guardian.

По словам Руперта и Евы, их интимная жизнь пошла на спад, поэтому они стали пробовать разные методы разнообразить ее. По их словам, хорошим способом оказалось изменение привычного сценария свиданий. Теперь пара сначала занимается сексом, а уже потом отправляется на свидание или ужин.

Кроме того, супруги не боятся экспериментировать. Руперт рассказал, что в спальне используют элементы игры, такие как связывание рук или использование зеркала, чтобы лучше видеть партнершу и усиливать ощущение близости.

Ева подчеркнула, что сексуальные отношения в браке требуют внимания и практики.

«Сексуальную жизнь нужно тренировать так же, как и тело», — заключила она.

Ранее женщина, которая стала встречаться с 65-летним мужчиной, рассказала о его странной ночной привычке. По ее словам, новый кавалер перед сном надевает необычный предмет одежды.