Ученые раскрыли неожиданный секрет успеха Джобса, Гейтса и Цукерберга

Стив Джобс, Билл Гейтс и Марк Цукерберг — имена, которые знает весь мир. Эти люди не просто создали успешные компании, а изменили образ жизни миллиардов человек. Учёные давно пытаются понять, что именно сделало их такими успешными. И недавнее исследование дало неожиданный ответ: дело может быть в том, какой рукой они пишут.

Сотрудники колледжа бизнеса Дональда Г. Костелло проанализировали биографии более тысячи генеральных директоров крупнейших компаний. Они обнаружили любопытную закономерность: среди самых успешных предпринимателей непропорционально много левшей.

Джобс, Гейтс и Цукерберг — все они левши. И это не просто совпадение, уверены исследователи. Анализ показал, что леворукость напрямую связана с определёнными характеристиками личности, которые помогают добиваться выдающихся результатов в бизнесе.

По наблюдениям учёных, руководители-левши обладают рядом преимуществ. Так, они демонстрируют лучшие коммуникативные навыки, быстрее реагируют на изменения внешней среды, чаще придумывают нестандартные решения и более склонны к инновационному мышлению.

Учёные объясняют это особенностями работы мозга. У левшей иначе организованы нейронные связи, что влияет на когнитивные способности. Правое полушарие, которое у левшей часто является доминирующим, отвечает за творческое мышление, целостное восприятие и способность видеть нестандартные решения.