Почему зумеры чаще страдают депрессией, но смелее идут к психологу

Отношение россиян к психотерапии за последние годы кардинально изменилось. Если в конце прошлого века обращаться к психологам и психиатрам считалось едва ли не постыдным, то сегодня это становится нормой. Многие регулярно посещают специалистов, принимают антидепрессанты и оставляют положительные отзывы. Сама психологическая помощь стала доступнее. Одновременно с этим исследования фиксируют рост психических расстройств, особенно среди зумеров. Они больше подвержены депрессии и тревожности, чем предыдущие поколения. Причины — высокий стресс, влияние соцсетей и улучшение диагностики. Разница в восприятии психотерапии связана с историческим контекстом, объяснил клинический психолог Дмитрий Кудряшов, сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, люди старше 50 лет могли застать советскую «карательную психиатрию, под которую попадали тунеядцы, хиппи и другие. Современная забота о ментальном здоровье — явление молодое, поэтому у старшего поколения сформировался в основном негативный опыт. Сегодня психиатрия стала гуманнее. По сути, она превратилась в аналог травматологии для психики. Молодые люди до 20 лет уже видят позитивные примеры: они знают про антидепрессанты и противотревожные препараты и не воспринимают их со стигмой.

Россияне среднего возраста (30-40 лет) часто воспринимают терапию двояко: многие обращаются к психологам, но отказываются от антидепрессантов, предпочитая разбираться с проблемами самостоятельно.

По мнению психолога, подъем депрессии среди молодежи нельзя списывать только на улучшение диагностики (он отводит этому лишь 50%). В настоящее время появилось множество факторов, на которые психика человека не рассчитана: информационная перегрузка, цифровые технологии, сенсорная перегрузка. «Я проводил исследование на школьниках — нарушения сна даже по грубым медицинским оценкам среди них очень распространены уже в первом-втором классе. Раньше этого было намного меньше, — подчеркнул Кудряшов.

Психолог считает, что, несмотря на бум психотерапии, стрессовые факторы современности пока перевешивают положительный эффект от психологии и психиатрии. Тем не менее у внуков нынешней молодежи шансов на психическое здоровье значительно больше.

«Раньше психика регулировалась привычной культурой с религией, семьей, ритуалами. XX и XXI века — время быстрых перемен, и психика за ними не успевает. Но благодаря психологическому просвещению, терапии и фармакологии у людей больше шансов справиться с нагрузкой, — подчеркнул эксперт.

Чтобы смягчить нагрузку, Кудряшов посоветовал обратить внимание на режим сна и время в гаджетах. Смартфон можно перевести в черно-белый режим — тогда происходящее на экране будет меньше захватывать внимание, в результате шансов уснуть вовремя станет больше.

