«Залипание» в короткие видео связали с рассеянностью и забывчивостью

Новое исследование, опубликованное в журнале Addictive Behaviors Reports, показало, что страх упустить важное событие может заставлять людей чрезмерно использовать платформы с короткими видеороликами, что в свою очередь приводит к проблемам с вниманием и памятью в повседневной жизни. Исследование проводили Яо Ван и Кристиан Монтаг из Центра когнитивных и нейробиологических наук Университета Макао совместно с коллегами из Германии и Китая.

«Сегодня активно обсуждается, следует ли ограничивать доступ к социальным сетям для молодых пользователей из-за риска формирования зависимости. Мы решили исследовать, как постоянное использование платформ с короткими видео влияет на внимание и когнитивные функции. Эти приложения созданы так, чтобы максимально удерживать внимание, и это может влиять на работу мозга», — отметил Монтаг.

Страх упустить что-то важное

Психологи выделяют два типа такого страха. Первый — устойчивая черта личности, при которой человек постоянно переживает, что его исключают из важных событий. Второй — ситуативный страх, возникающий в конкретных обстоятельствах и побуждающий проверять уведомления или ленты в приложениях.

Исследователи заметили, что люди с выраженным страхом упустить что-то важное чаще сталкиваются с повседневными когнитивными ошибками — забывают ключи, теряют мысль в разговоре или отвлекаются на работе.

«Чрезмерная проверка контента действует как связующее звено между тревожностью и реальными ошибками в памяти», — объяснил Монтаг.

Исследование на практике

Для анализа был использован крупный опрос. Участниками стали 720 взрослых пользователей платформ с короткими видео — 249 мужчин и 471 женщина, средний возраст около 38 лет. Они заполняли анкеты о социальной тревожности, привычках проверять приложения и частоте повседневных когнитивных сбоев. Специализированные опросники измеряли склонность к аддиктивному поведению — желание просматривать видео постоянно, даже если это мешает работе или бытовым обязанностям.

Статистический анализ выявил четкую связь: чем выше уровень социального беспокойства, тем чаще участники испытывали рассеянность и забывали важные вещи. Опосредующим фактором оказалось именно чрезмерное использование платформ для коротких видео. Постоянное желание быть в курсе событий отвлекает мозг, истощает умственную энергию и снижает способность концентрироваться на повседневных задачах.

Постоянное поведение важнее уведомлений

Результаты показали, что привычка бесконечно просматривать контент сильнее связана с устойчивой чертой личности, чем с конкретным уведомлением. В отличие от старых платформ, где пользователи реагируют на мгновенные оповещения, современные короткие видеоплатформы используют персонализированные алгоритмы, которые удерживают внимание на протяжении длительного времени, постепенно влияя на когнитивные ресурсы человека.

«Мы обнаружили, что выраженная склонность к страху упустить что-то важное напрямую связана с более частыми сбоями в повседневной памяти. Человек начинает регулярно отвлекаться на просмотр видео, что постепенно снижает его способность концентрироваться на работе, встречах и бытовых делах», — сказал Монтаг.

Значение для понимания цифрового поведения

Даже с учетом ограничений, эти результаты помогают понять, как именно устройство современных платформ влияет на наш мозг. Они показывают, что все социальные сети работают по-разному — каждая может по-своему воздействовать на психику и поведение пользователей