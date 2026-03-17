Побег в другой мир: что такое эскапизм и всегда ли с ним нужно бороться

У каждого бывает момент, когда реальность кажется слишком сложной, тревожной или утомительной. Мы откладываем дела и погружаемся в сериал, часами листаем соцсети, уходим с головой в работу или фантазируем о другой жизни. Так проявляется эскапизм. Иногда это мир фантазий, иногда — развлечений, иногда чрезмерной занятости.

© кадр из мультфильма «Алиса в стране Чудес»

У всех эскапизм проявляется по-разному. Но факт остается фактом — это проблема, с которой стоит бороться. Или же нет? Вместе с психологом Анастасией Тарарышкиной разбираемся, что такое эскапизм, как он проявляется, когда с ним стоит бороться, а когда он может вам принести пользу.

Что такое эскапизм

Эскапизм — это стремление человека отвлечься от реальной жизни и ее проблем с помощью фантазий, развлечений или других приятных занятий. Проще говоря, это способ психологически выйти из неприятной ситуации, не сталкиваясь с ней напрямую. Иногда это происходит в воображении. Например, человек фантазирует о будущем успехе, переигрывает старые разговоры или представляет себя героем другой жизни. Иногда через действия. Человек может бесконечно смотреть сериалы, проводить часы в играх, погружаться в работу, спорт, обучение или путешествия.

«Эскапизм не считается психологическим расстройством. Это естественная реакция психики на стресс, усталость или эмоциональное давление. Проблемой он становится только тогда, когда превращается в единственный способ справляться с реальностью», — говорит Анастасия.

Почему люди убегают от реальности

Причины эскапизма могут быть очень разными, но чаще всего они связаны с желанием снизить эмоциональное напряжение.

«Иногда человек сталкивается с трудностями на работе, проблемами в отношениях или ощущением бессмысленности происходящего. В такие моменты психика ищет способы быстро восстановить внутреннее равновесие», — комментирует психолог.

Приятные занятия (игры, фильмы, музыка, фантазии) помогают временно переключиться и почувствовать облегчение. Во время них в организме активируются системы, связанные с удовольствием и расслаблением. Иногда побег от реальности связан со скукой. Когда жизнь кажется слишком однообразной, человек начинает искать яркие эмоции в виртуальных мирах, развлечениях или фантазиях.

Еще одна причина — одиночество. В таком случае альтернативные миры или онлайн-пространство могут создавать ощущение принадлежности и общения.

«Бывает и так, что эскапизм становится следствием внутренней критики. Если человек постоянно недоволен собой, ему проще спрятаться в безопасном мире, где нет оценок и требований», — говорит эксперт.

В каких формах проявляется эскапизм

Формы побега от реальности могут быть самыми разными. Практически любое занятие может стать способом избегания, если человек использует его, чтобы не сталкиваться с проблемами. Самые распространенные проявления эскапизма:

Бесконечный просмотр фильмов и сериалов;

Компьютерные игры и виртуальные миры;

Постоянное листание социальных сетей;

Трудоголизм;

Чрезмерное обучение и бесконечные курсы;

Погружение в хобби;

Фантазии и мечты о другой жизни;

Шопинг;

Переедание;

Употребление алкоголя и других веществ;

Изоляция от людей.

Сами по себе вышеперечисленные занятия не вредны. Все зависит от того, сколько времени они занимают и какую роль играют в жизни человека.

Когда эскапизм может быть полезным

«Иногда побег от реальности выполняет важную функцию — помогает восстановить психологические ресурсы. Жизнь неизбежно связана со стрессом. Человеку постоянно приходится адаптироваться к новым обстоятельствам, решать проблемы и сталкиваться с неопределенностью. Если все время находиться в режиме напряжения, психика быстро истощается», — говорит Анастасия.

Поэтому периодическое выключение из реальности — нормальная и полезная стратегия. Она похожа на сон: без отдыха невозможно долго сохранять работоспособность. Приятные занятия дают возможность отвлечься, снизить уровень тревоги и набраться сил. После такого перерыва человеку легче возвращаться к задачам и принимать решения. Иногда именно благодаря эскапизму появляются новые идеи, творческие решения и вдохновение.

Как справиться с эскапизмом, если он мешает жить

Универсального способа избавиться от эскапизма не существует. Но есть несколько стратегий, которые помогают вернуть баланс между отдыхом и реальной жизнью.

Проанализировать свой эскапизм

Посмотрите на собственные привычки. Важно понять, в какие моменты возникает желание уйти от реальности и какие занятия для этого используются. Иногда это сериалы или игры, иногда — работа или бесконечные курсы. После этого стоит задать себе простой вопрос: от чего именно я пытаюсь убежать? Например, человек может обнаружить, что каждый вечер погружается в развлечения, чтобы не заниматься бытовыми делами. Или постоянно уходит в работу, чтобы не думать о проблемах в личной жизни.

«Когда источник дискомфорта становится понятным, оказывается, что он не всегда так страшен, как кажется. Часто мозг заранее преувеличивает неприятные ощущения», — говорит Анастасия.

Научиться выдерживать дискомфорт

Любые изменения начинаются с готовности столкнуться с неприятными эмоциями. Человеческий мозг устроен так, что он старается избегать дискомфорта. Но иногда полезно просто остановиться и позволить себе почувствовать его. В этом помогают практики осознанности. Суть их в том, чтобы заметить эмоцию, не убегать от нее и некоторое время наблюдать за ней. Когда человек остается с этим чувством достаточно долго, происходит неожиданная вещь: оказывается, что оно не разрушает его и постепенно ослабевает.

Двигаться маленькими шагами

Когда проблема кажется слишком большой, естественной реакцией становится желание отложить ее на потом. Поэтому полезно разбивать любые задачи на максимально маленькие действия. Иногда первый шаг может быть почти символическим: открыть сайт, написать одно письмо, разобрать одну папку на столе. Тут главное не пытаться браться за все сразу.

«Маленькие действия создают ощущение контроля и постепенно возвращают уверенность в своих силах. Со временем они складываются в большие результаты», — комментирует психолог.

Разнообразить способы отдыха

Если человек склонен к эскапизму, полностью отказаться от него почти невозможно, да и не нужно. Гораздо полезнее расширить список способов отдыха. Например, если привычный сценарий это только соцсети и сериалы, можно добавить прогулки, музыку, чтение, рисование, спорт или любое другое занятие, которое приносит удовольствие. Разнообразие помогает избежать ощущения застоя и дает больше эмоциональных ресурсов.

Использовать эскапизм на пользу

Иногда можно направить желание отвлечься в более продуктивное русло. Например, если не хочется заниматься сложной задачей, можно выполнить другую полезную работу: разобрать вещи, приготовить ужин, навести порядок. Проблема при этом не исчезает, но хотя бы часть дел будет сделана. Это гораздо лучше, чем полное бездействие.

Научиться относиться к себе мягче

Часто люди убегают от реальности не из-за внешних проблем, а из-за внутреннего давления. Когда человек постоянно критикует себя, любое действие сопровождается страхом ошибки и чувством собственной несостоятельности. В такой ситуации естественным становится желание спрятаться от этих ощущений. Поэтому важно развивать навык самоподдержки. Относиться к себе так же, как к близкому другу: признавать ошибки, но не превращать их в повод для самоунижения. Когда внутренний диалог становится более доброжелательным, необходимость в побеге от реальности заметно уменьшается.