Психологи выяснили, почему мы недооцениваем свое влияние на близких

Люди склонны недооценивать, насколько сильно они влияют на своих партнеров и друзей. К такому выводу пришли психологи, опубликовавшие работу в Personality and Social Psychology Bulletin. Причем сильнее всего это заблуждение проявляется у тех, кто тревожится за отношения или, наоборот, стремится все контролировать.

Иллюзия «я ни на что не влияю»

В психологии под «властью» в отношениях понимают не давление, а способность влиять на решения и получать желаемое — например, быть услышанным или добиться компромисса.

Раньше было неясно, что именно вызывает проблемы в отношениях: реальное отсутствие влияния или ошибочное ощущение бессилия. Новое исследование показывает, что дело часто именно во втором.

Ученые опирались на идею из эволюционной психологии. Наш мозг устроен так, чтобы чаще ошибаться «в безопасную сторону». В данном случае — лучше недооценить свое влияние, чем переоценить.

Переоценка может привести к давлению на партнера и конфликтам. Недооценка, наоборот, делает поведение осторожнее и помогает сохранить отношения.

Как это проверяли

В исследовании участвовали 1304 пары — друзья и партнеры из Германии и Новой Зеландии. Люди отвечали на вопросы отдельно друг от друга. Каждый оценивал, насколько он влияет на другого. А второй участник указывал, насколько это влияние ощущается на самом деле.

Так удалось сравнить «ощущение силы» с реальностью.

Что выяснилось

Результат оказался устойчивым во всех группах. Люди действительно систематически занижают свою роль. При этом они неплохо понимают, у кого в паре влияния больше. Ошибка возникает в абсолютной оценке — почти все считают себя менее значимыми, чем есть на самом деле.

Еще одна особенность — склонность считать отношения «равными», даже когда это не так.

В парах мужчины чаще недооценивали себя сильнее. В романтических отношениях это проявлялось заметнее, чем в дружбе. Возможное объяснение — социальные ожидания, которые требуют от мужчин демонстрировать контроль и уверенность. Любые сомнения в этом ощущаются особенно остро.

Кто ошибается сильнее

Исследователи выделили три типа мотивации, которые влияют на восприятие:

самозащита — тревожность, ревность, неуверенность. Такие люди боятся быть отвергнутыми и сильнее занижают свое влияние.

стремление к контролю — желание независимости и настороженность к другим. Парадоксально, но они тоже считают себя менее влиятельными, потому что воспринимают зависимость как угрозу.

ориентация на отношения — готовность вкладываться и сохранять связь. У таких участников оценки оказались наиболее точными.

Осознание своего реального влияния может снизить напряжение в отношениях.

«Люди обычно недооценивают, насколько сильно они влияют на своих партнеров или друзей. Это особенно заметно у тех, кто стремится к власти или чувствует неуверенность. А ощущение нехватки влияния связано с агрессией, снижением качества отношений и даже сексуальной удовлетворенности», — отмечает автор работы Роберт Кернер.

Авторы отмечают, что многие ведут себя так, будто их голос почти ничего не решает. Хотя на деле это не так.