Когда внимание на нуле: как вернуть концентрацию в мире постоянных стимулов

Сообщения в рабочем и семейном чате, задачи, пуш-уведомления, открытые вкладки, мысли — порой все происходит одновременно и очень быстро. В какой-то момент становится трудно удержать даже простую нить: зачем зашел в комнату, что хотел написать, где оставил телефон.

Это не рассеянность в привычном смысле и не проблемы с памятью, связанные с возрастом или стрессом. Это перегруженная система внимания, которая больше не в состоянии справляться с количеством стимулов. Мозг, созданный для более медленного мира, оказывается в условиях постоянного переключения — и платит за это расфокусом и другими неприятными симптомами. Психолог Марат Вахитов рассказал, в чем тут дело — и как справляться с каруселью задач без потери личной эффективности.

Мозг не создан для многозадачности

Идея о том, что человек способен делать несколько дел одновременно, звучит привлекательно — и в какой-то момент начинает казаться, что сейчас будет вау-эффект.

«Но на практике мозг не работает в режиме настоящей многозадачности, он просто быстро переключается между задачами. Каждое такое переключение требует ресурса. И чем чаще это происходит, тем быстрее наступает усталость, внимание становится поверхностным, а информация перестает удерживаться. День-два в таком ритме еще можно выдержать, а дальше — прямая дорога к выгоранию», — говорит эксперт.

Гиперстимуляция обнуляет глубину

Постоянный поток информации делает одну важную вещь: снижает порог чувствительности. Когда мозг привыкает к ярким, быстрым и разнообразным стимулам, обычные задачи начинают казаться слишком уж скучными. Чтение, сосредоточенная работа, даже разговор — все требует больше усилий, фокус становится коротким. Мы быстрее устаем от спокойной деятельности и снова тянемся к чему-то более насыщенному — например, сами себе саботируем дедлайны. Так формируется замкнутый круг.

Память страдает не сама по себе

Часто кажется, что проблема именно в памяти, но на самом деле она напрямую связана с вниманием — чтобы что-то запомнить, нужно сначала это заметить.

«Если внимание рассеяно, информация просто не проходит в более глубокие уровни обработки. Поэтому забывчивость в условиях перегрузки — это не потеря памяти как функции, это отсутствие полноценного контакта с происходящим», — утверждает психолог.

Дофаминовая перегрузка меняет поведение

Многие современные стимулы — социальные сети, уведомления, быстрый клиповый контент — работают через дофаминовую систему, они дают частые маленькие награды. Со временем мозг начинает ожидать именно такого ритма, длинные задачи без мгновенной отдачи становятся менее привлекательными. Это не делает человека автоматически слабым или ленивым. Это просто адаптация к среде, в которой быстрые стимулы доступны в любой момент.

Что делать: возвращение к простоте

Решение не в полном отказе от технологий, а в управлении вниманием. Первый шаг — сократить количество одновременных стимулов — постарайтесь выполнять одну задачу в один момент времени, даже это уже дает заметный эффект. Второй — создавать тихие промежутки без постоянного потока информации: прогулка без телефона, работа без отвлекания на уведомления. И, наконец, важно вернуть уважение к медленным процессам — концентрация возвращается постепенно, когда у мозга снова появляется ресурс.