Мужчина практически полностью отказался от секса по удивительной причине

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее 36-летний муж после семи лет брака практически полностью отказался от секса. Женщина призналась, что причина его решения очень ее удивила.

По словам женщины, в последнее время они с мужем занимались сексом раз в два-три месяца, причем супруг никогда не инициировал интимную близость сам и часто отказывал жене. Три месяца назад автор поста задумалась о разводе, только тогда мужчина наконец рассказал, почему он не хочет заниматься сексом.

«Он сказал, что все дело в преждевременной эякуляции. Из-за нее он стал полностью избегать секса, потому что каждый раз чувствовал себя униженным. Он никогда не говорил об этом», — объяснила женщина.

После этого разговора мужчина обратился к врачу. Супруги также попробовали восстановить сексуальную жизнь. Теперь муж старается фокусироваться на чувственной стороне секса, а не на проникновении. Автор поста добавила, что ей нравится то, как поменялись их интимные отношения, однако она боится того, что улучшения будут лишь временными, поскольку ее супруг иногда снова замыкается в себе.

В комментариях к ее посту многие мужчины, которые сталкивались с такой же проблемой, написали, что из-за нее тоже стали избегать секса. Еще один пользователь, представившийся специалистом по репродуктивному здоровью, посоветовал автору поста и ее мужу на время отказаться от секса и исследовать другие формы близости.

«Прижимайтесь друг к другу. Посмотрите фильм и смейтесь, уткнувшись друг другу в плечи. Сделайте друг другу массаж. Крепко обнимите друг друга», — посоветовал он.

