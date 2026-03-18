В чем разница между хорошим и отличным сексом

Специалист по сексуальному здоровью, сексолог Иэн Кернер объяснил, в чем заключается разница между хорошим и отличным сексом. Его мнение приводит Men's Health.

По словам эксперта, ключевую роль играет внимание к ощущениям партнера и умение учитывать его потребности.

«Отличный секс — это процесс совместного вхождения в состояние потока. Речь идет о том, чтобы отключить мозг и настроиться на тела друг друга», — подчеркнул Кернер.

При этом сексолог напомнил мужчинам, что женщины сильнее зависят от эмоций и им нужно больше времени, чтобы возбудиться. Он призвал разделять половой акт условно на три этапа: первый — это раздевание и ласки выше пояса, второй предполагает более откровенную прелюдию, а третий — проникновение.

Эксперт отметил, что женщина может испытать оргазм на любом этапе полового акта или не испытать его вовсе. В обоих случаях Кернер призвал помнить, что главной целью полового акта является близость, а не достижение пика физического удовольствия.

