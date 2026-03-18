Девственникам старше 30 лет рассказали о главных правилах секса

Сексолог и семейный психотерапевт Софи Роос рассказала людям без опыта половой жизни о главных правилах секса. Ее советы опубликовало издание HuffPost.

Роос отметила, что у девственников, особенно старше 30 лет, часто возникает много страхов, которые мешают начать интимные отношения. Например, они боятся признаться потенциальному партнеру в отсутствии опыта. Однако, по ее мнению, важная основа близости — это умение обсуждать даже неловкие темы.

«По моему опыту, люди часто проявляют гораздо больше понимания и сочувствия, чем мы ожидаем», — сказала она.

Если дело дошло до поцелуев и ласк, специалистка посоветовала девственникам не пытаться сделать вид, что у них есть опыт. По ее словам, лучше не спешить и двигаться в комфортном темпе.

«Сосредоточьтесь на ощущениях и на моменте, а не на том, что вы делаете. Это создаст чувство безопасности и сделает все намного приятнее», — отметила Роос.

В завершение эксперт рекомендовала не стесняться обращаться к психологу. Она добавила, что иногда может помочь и простой разговор с близким другом.

Ранее сексолог Олеся Мелехина посоветовала женщинам необычную технику орального секса. По ее словам, игра с температурами помогает усилить ощущения.