Психолог констатировал «аутистическую замкнутость» у IT-специалистов

В «субкультуре программистов» часто не соблюдают личную гигиену и общепринятые нормы.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев.

«Вот субкультура самих программистов. Я не очень уверен, что большое количество родителей в качестве воспитателей хотели бы своему ребёнку взять айтишников со всеми особенностями их поведения. Это практически аутистическая замкнутость, стремление не соблюдать личную гигиену, стремление не соблюдать какие-то общепринятые нормы социальной жизни. Если они жизнь свои тратят просто на написание кода, то понятно, что это безвредно не проходит».

Ранее Невеев рекомендовал родителям отслеживать деятельность своих детей в интернете. По его словам, это поможет избежать вовлечения ребёнка в экстремистские группы.