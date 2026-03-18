Как общение помогает поддерживать память и внимание

В последние годы ученые все чаще говорят о том, что здоровье человека зависит не только от питания, физической активности или генетики. Не менее важным фактором оказываются социальные связи — общение, поддержка и чувство принадлежности.

В комментарии RuNews24.ru коуч PCC ICF, мастер системных решений, мотивационный тренер Олеся Валиуллова объяснила, что одиночество и социальная изоляция могут влиять на здоровье так же, как и другие факторы риска. Люди с устойчивыми социальными связями в среднем живут дольше и реже сталкиваются с депрессией и хроническими заболеваниями.

«Социальные контакты помогают человеку легче справляться со стрессом. Когда есть люди, к которым можно обратиться за поддержкой, уровень тревоги и напряжения снижается, а организм быстрее восстанавливается после сложных жизненных ситуаций».

Кроме того, как отметила эксперт, общение стимулирует работу мозга. Разговоры, совместная деятельность и обмен эмоциями активируют когнитивные процессы и помогают поддерживать память и внимание.

При этом длительная социальная изоляция может негативно влиять как на психологическое, так и на физическое состояние. Одиночество связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, тревожных расстройств и ухудшением общего самочувствия. Особенно заметно влияние социальной изоляции у пожилых людей. Потеря привычного круга общения может приводить к снижению когнитивных функций и ухудшению качества жизни.

Как подчеркнула эксперт, ключевую роль играет не количество контактов, а качество отношений. Чувство поддержки, доверие и ощущение принадлежности к группе оказываются более значимыми для благополучия человека, чем просто широкий круг знакомых. Поэтому участие в профессиональных, образовательных, волонтерских или культурных мероприятиях может положительно влиять на психологическое состояние и уровень удовлетворенности жизнью.