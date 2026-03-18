Психолог объяснила, почему зумеры меняют здоровые зубы на виниры и гриллзы

Психолог Ольга Уманова рассказала, что современная культура социальных сетей превратила красивую улыбку в знак личного успеха. Стремясь соответствовать установленным стандартам красоты, молодежь прибегает к различным медицинским вмешательствам, включая установку гриллзов (съемных декоративных накладок на зубы — прим. «ВМ») и виниров.

© Вечерняя Москва

— Виниры, создают ощущение мгновенного преображения. Как и гриллзы. В мире, где ценится скорость, это привлекательно: «Хочу результат сейчас». Такая логика часто игнорирует долгосрочные последствия для здоровья, — отметила эксперт.

Зубная эмаль, подвергшаяся обработке, уже не восстановится, а некачественные изделия, приобретенные онлайн, могут привести к серьезным осложнениям, таким как воспаление десен и разрушение зубов.

Наряду с желанием соответствовать моде, стремление изменить внешность может скрывать внутренние проблемы, такие как низкая самооценка и тревога. Психолог добавила, что взрослые должны подходить аккуратно к этому вопросу и предлагать детям безопасные варианты для самовыражения. Кроме того, важно показать личный пример заботливого отношения к собственному телу.

В заключение Уманова призвала родителей проявлять внимательность к состоянию ребенка и вовремя консультироваться со специалистами, если стремление к идеальным зубам сочетается с признаками тревоги или депрессии.

Визуальная привлекательность важна, но она не должна становиться приоритетом, угрожающим физическому благополучию и психическому равновесию подростков, сообщает Life.ru.

