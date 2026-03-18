Эксперт рассказала о способах борьбы с накопленным напряжением

Необходимо фиксировать все мысли, появляющиеся в течение дня, а также те, которые мы стараемся вытеснить.

Это поможет лучше понять себя и улучшить настроение, отметила Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это такое общее накопленное напряжение. Это нужно уделить себе время, взять блокнот, бумагу и ручку и ответить на следующие вопросы. Первое, мы начинаем анализировать мысли. Мысли звучат так: о чём я думаю в течение дня, что чаще всего звучит в моей голове утром, днём, вечером, а иногда и ночью во снах. И вторая категория — это о чём я стараюсь не думать, какие мысли я вытесняю, просто силой воли выгоняю из своей головы. Важно и то, и другое. Если вы человек не анализирующий, не рефлексирующий, то вам ещё предстоит научиться, как это — замечать свои мысли. Потому что у многих людей они бесконечным потоком идут в голове, и даже не понимают, что эти мысли серьёзно взаимодействуют с их телом, с их энергетическим фоном, их силами, которые нам всем очень нужны, с этим настроением плюсовым, к которому мы все очень стремимся. Иногда мы устаём от отсутствия хорошего настроения уже».

Ранее Соловьёва рекомендовала бороться с тревожностью через социальную активность. Прогулки и общение могут помочь справиться с апатией.